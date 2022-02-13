 

Мужчина купил бетонную трубу, а через полгода здесь выросла роскошная дача

13.02.2022, 21:04, Разное
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Муж и жена решили приобрести материалы для постройки теплотрассы, однако использовали их для других целей. Из труб была сделана красивая дача, которая стала лучшей на этой территории. Весь процесс был зафиксирован на камеру.

К слову, супруги при развитии своей идеи вдохновлялись проектом одного из японских архитекторов. Он предполагал применение труб из бетона – из них делали модульный дом.

По идее архитектора подобные конструкции нетребовательны к монтажу – их можно ставить при наличии любого ландшафта.

Пара несколько изменила проект, так как решила, что чрезмерно сложные элементы в этом случае будут лишними – им нужен был дом в дачном формате. В дачном строении было реализовано минимальное количество коммуникаций.

Супруги стремились к тому, чтобы домик был не только комфортным для проживания в нем, но и светлым, поэтому в качестве стен использовались панорамные окна.

Пример проекта

По итогу работы семья получила недорогой, стильный дом, который сразу оказался в центре внимания, особенно, со стороны соседей.

А вот что получилось

Теперь семейство раздумывает над созданием собственного бизнеса, заключающегося в постройке аналогичных домов для дачи за деньги.



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