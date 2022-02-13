 

Врач-диетолог рассказала о полезных свойствах булгура

13.02.2022, 21:02, Разное
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Крупа булгур пользуется большой популярностью в Азии и странах Ближнего Востока. Это не название какого-либо конкретного злака, а способ обработки пшеницы. О полезных для здоровья свойствах этой малоизвестной в наших широтах крупы пояснила врач-диетолог Юлия Чехонина.
По словам специалиста, зерна пшеницы вместе с шелухой обрабатывают паром, высушивают и дробят, то есть зерна не проходят процесс шлифовки. В отличие от других круп из пшеницы, полезные свойства булгура сохраняются при любом способе приготовления. Дело в том, что при его дроблении сохраняется внутренняя часть – зародыш, а также внешняя оболочка, то есть отруби. Именно в сохранении оболочки и заключается главное преимущество булгура. В крупе содержится много пищевых волокон, которые, в свою очередь, способствуют замедлению всасывания углеводов, холестерина, выводят их излишек из организма, действуя наподобие метлы. В состав булгура входят сложные углеводы, поэтому при сахарном диабете он не противопоказан.

Также диетолог отметила, что в булгуре содержатся витамины группы В, которые способствуют улучшению памяти, эмоционального фона, а при регулярном употреблении существенно снижают риск заболеваний нервной системы, например, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Булгур обладает невысокой калорийностью, поэтому он подойдёт людям, желающим похудеть. Эта полезная крупа имеет важное значение для поддержания нормальной микрофлоры кишечника и, как следствие, крепкого здоровья и хорошего иммунитета, – отмечает врач.

Источник: rg.ru



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