Специалисты назвали продукты для улучшения настроения

Употребление некоторых продуктов поможет улучшить настроение человека. Лосось, кешью и куркума могут предотвратить развитие депрессии.

Настроение человека зависит от работы головного мозга и эндокринной системы. Специалисты выяснили, что рацион может повлиять на развитие депрессии и даже ее предотвратить. Ученые назвали продукты, которые доставляют в организм важные вещества для улучшения умственной и физической активности.

Первое место в списке нужных продуктов для хорошего настроение занимают жирные кислоты. В морской рыбе содержится много омега-3, которые стимулируют синтез серотонина и борются с психическими нарушениями. Кроме лосося, на полезные жиры и витамины богаты яйца, семена конопли и льна, орехи и яйца. Фолиевая кислота очень важна для нормализации душевного здоровья. Она помогает правильно формировать нейромедиаторы нервной системы и влияет на их функционирование. Этого витамина много в белокочанной и брюссельской капусте, шпинате, свекле и чечевице, которая, помимо фолиевой кислоты, доставляет в организм большое количество железа, цинка и фосфора. Специалисты рекомендуют употреблять бананы, которые содержат калий и триптофан, для образования необходимых веществ в организме. Для здоровья очень полезен кешью, в котором есть большое количество магния для снятия стресса и ниацина для поддержки работы нервной системы.

Ученые выяснили, что вещество под названием куркумин (много в куркуме) оказывает положительное влияние на психику. Оно увеличивает количество серотонина и дофамина, снижает тревожность и помогает во время депрессии.

Источник: inosmi.ru