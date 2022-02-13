 

Виктория Боня раскрыла поклонникам неожиданные факты хейтинга: “Следили за ребенком”

13.02.2022, 21:01, Разное
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Популярная ведущая и блогер Виктория Боня разместила на личной странице в Instagram видеопубликацию, в описании к которой поделилась с подписчиками неожиданной информацией о хейтинге и слежке за её дочерью. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.
Визуальной составляющей поста стало небольшое архивное видео четырехлетней давности, в кадрах которого запечатлена маленькой ныне девятилетняя дочь Виктории Бони Анджелина. Местом съемки была ванная комната, в которой наследница общается с матерью о нюансах водных процедур. Впрочем, особенным стал подтекст, ставший поводом для публикации упомянутого ролика.

“Я как-то рассказывала, что мы сталкивались с ситуацией, когда мои хейтеры ходили и следили за ребенком в сад/школу, высматривали её, и, дабы защитить свою дочь, я не ставила никакого контента из её детства. Сейчас она подросла, уже взрослая девочка, и я понемногу стала делиться её фото и видео”, – таким объяснением сопроводила видеоролик Боня.

К слову, хозяйка аккаунта поинтересовалась на прощание у фанатов, есть ли смысл ей выкладывать подобные архивные публикации и дальше. Стоит отметить, что несколько фолловеров признались, что не интересуются видео с изображением чужих детей, несколько приосадив таким образом энтузиазм Виктории Бони. Впрочем, абсолютное большинство поклонников, напротив, выказало огромный интерес к упомянутым любимицей материалам и попросили её знакомить их с детскими кадрами и дальше. Уже за первые пару часов после опубликования пост набрал более 60 тысяч “лайков”.



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