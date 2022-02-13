Мнение: Сепаратные переговоры с Францией, как Россия выполняет требования ВТО и приоритеты армии США

1. Мы с Кримсональтером обсудили сепаратные переговоры президента Франции с Владимиром Путиным и опытных кукловодов, стоящих за канадскими дальнобойщиками, осадившими столицу страны. Протест в Канаде набирает обороты, не исключено, что в итоге таки начнётся полноценный оранжад. Также мы поговорили про инфляционный рекорд в США и про причины, по которым на этот раз справиться с инфляцией американцы смогут очень навряд ли. Фрагмент видео (вот как раз про доллар) я прикрепил к посту. Полное видео «Свиньи» выложено на Спонсоре, как обычно:

https://sponsr.ru/greenpig

2. Россия ввела высокие пошлины на вывоз необработанного леса, но всё же продолжает строго соблюдать требования ВТО, которые требуют продолжать продавать лес:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/russkii-les-razreshili-vyvozit-cherez-2-punkta-ocenite-chuvstvo-iumora-6200c85f03061a607dbe927e

С 1 января 2022 года необработанную древесину из России можно продавать лишь через 2 пункта пропуска на границе. Один это “Хасан” на границе с КНДР, а второй “Люття” на границе с Финляндией.

20 июля 2021 года Правительством Российской Федерации утверждено постановление № 1225, которым определены железнодорожные пункты пропуска через государственную границу для вывоза круглого леса, их осталось всего два – Люття и Хасан.

Впрочем, конечно “разрешено” – это чисто формально. Пошлина в 80% и очевидно недостаточная пропускная способность пунктов, делает фактическую продажу необработанного леса по сути невозможной. России пришлось формально оставить эти два пункта пропуска, чтобы не нарушать обязательства в рамках ВТО.

Но даже их выбрали не случайно. Казалось бы – все равно с пошлиной 80% никто лес не повезет на экспорт, он такой дорогой никому не нужен. Но те, кто выбирал пункты пропуска – решили ещё больше перестраховаться (или просто пошутить), и выбрали их так, чтобы ещё больше усложнить жизнь тем, кто всё-таки решит отправить русский лес за рубеж. Тем более что лес через эти пункты вообще ранее не возили.

То есть, необработанный лес теперь разрешено вывозить только через самые отдалённые пограничные пункты с низкой пропускной способностью. К тому же, так финны не смогут жаловаться, что мы полностью лишили их леса, а коммунисты не смогут рассказывать, что мы душим экономической блокадой Северную Корею.

3. В армии США как-то плохо готовятся к войне с Россией. Там заняты куда более важными делами:

https://lenta.ru/news/2022/02/11/us_army_mockery/

Министерство обороны США опубликовало в Twitter пост о важности разнообразия, равенства и инклюзивности в армии. Многие пользователи раскритиковали Пентагон за слишком прогрессивные идеи.

В прикрепленной к твиту статье старший советник министра обороны по кадровому потенциалу и разнообразию Бишоп Гэррисон выразил надежду на то, что американские военные будут видеть в разнообразии, равенстве и инклюзивности фактор, способствующий повышению боевой эффективности. По его словам, если армия будет набирать больше новобранцев из разных слоев общества, это будет способствовать появлению более новаторских подходов к разрешению многих проблем.

Многие пользователи Twitter выразили недоумение и негодование данной публикацией. Кто-то посчитал твит неудачной шуткой.

«Вот на что идут деньги налогоплательщиков. Армия превратилась в социальный эксперимент», — прокомментировал Kevin Raposo.

«Наши противники над нами смеются. Отдавать приоритет инициативам по разнообразию в ущерб усилению поражающей способности и боеготовности — безумие», — написал notecstatictobehere.

«Пожалуйста, сперва научитесь выигрывать войны», — призвал MB.

«Боже, мы облажались», — выразил мнение многих Matt.

«Нет, вооруженным силам США нужны единство, заслуги и дисциплина», — поделился мнением Rorate Caeli.

Ранее Счетная палата США признала снижение боеготовности вооруженных сил из-за постоянных войн в последние 20 лет. Отмечалось, что Соединенные Штаты утратили преимущество в наземном, морском, воздушном и космическом пространствах, а также в киберсфере. Это связали с возросшим военным потенциалом главных противников США — России и Китая.