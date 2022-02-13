 

Рудковская показала самую дорогую виллу на Мальдивах

13.02.2022, 17:16, Разное
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Продюсер Яна Рудковская улетела с мужем и детьми отдыхать на Мальдивы. Звездная семья будет проживать в вилле стоимостью 60 тысяч долларов в сутки.
Мальдивские острова являются одним из любимых мест отдыха многих звезд российского шоу-бизнеса. Семья Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко не стала исключением, решив подарить себе жаркое лето посреди суровой зимы.

Даже на отдыхе звездный продюсер не забывает о своих подписчиках в социальной сети и балует их фотографиями и видео солнечных пейзажей.
Так недавно Рудковская с семьей совершили морское мини-путешествие на яхте, показав стоящую на берегу большую виллу, в которой они проживают.

По словам Евгения Плющенко, стоит один день отдыха в апартаментах 60 тысяч долларов. Но, как уточнила Рудковская, им выпал шанс пожить там всего сутки, так как отель сделал им такой щедрый подарок, после чего звездная семья съедет оттуда, пишет портал “Слово и дело”.

Источник: radiokp.ru



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