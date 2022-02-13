Врач рассказал, поражает ли «омикрон» легкие

Доктор медицинских наук, главный внештатный хирург Минздрава РБ и заведующий кафедрой хирургии БГМУ Махмуд Тимербулатов рассказал, поражает ли омикрон-штамм коронавируса легкие. Также врач дал ряд советов тем, кто заразился и переболел этим недугом.

По словам Махмуда Тимербулатова, изначально «омикрон» спровоцировал рост числа заболевших, однако спустя время кривая заражения начала опускаться вниз. Само заболевание обычно протекает в сравнительно легкой форме, не поражая органы дыхания, однако ученым еще предстоит узнать, какими будут последствия недуга. Именно по этой причине врач рекомендует всем, кто переболел данным штаммом, проходить курс реабилитации.

В настоящий момент медики обнаружили связь между перенесенным недугом и ростом количества онкозаболеваний у взрослых пациентов, а также аутоиммунных – у детей. При этом данные предположения не считаются достоверными, так как для этого потребуются исследования и время. Также многие жители после контакта с заразившимися оказываются в больнице, так как им показана та или иная операция, о чем свидетельствуют отчеты работы хирургических отделений.

Врач выразил надежду, что следующий штамм будет намного слабее ныне известных. Вполне вероятно, что течение заболевания будет проходить практически незаметно для самого пациента. Тимербулатов посоветовал всем соблюдать меры предосторожности, а также вакцинироваться, чтобы скорее население смогло вернуться к обычной жизни.

Источник: ufatime.ru