Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть огурцы

Огурцы – вкусный и очень полезный плод, который содержит в себе много витаминов и микроэлементов, способствует омоложению организма, очищению его от холестерина. Но, как выяснилось, полезны огурцы не для всех, некоторым людям они могут навредить.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, опасными огурцы становятся для больных с язвой желудка, гастритом или панкреатитом, а также для тех людей, чей организм не переносит клетчатку. Не стоит есть огурцы и в послеоперационный период. А вот гипертоникам лучше отказаться от соленых огурцов.

Более того, при выращивании огурцов иногда используются нитраты. Чтобы не навредить здоровью, диетолог советует перед употреблением срезать с плода кожуру и края, ведь именно в них скапливается большая часть нитратов.

Кроме огурцов, нитраты также способны накапливать в себе свекла и капуста. Людям с ослабленным здоровьем и беременным стоит отказаться от употребления этих овощей, если нет уверенности в том, как их выращивали.

Источник: www.m24.ru