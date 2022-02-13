 

Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя есть огурцы

13.02.2022, 15:45, Разное
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Огурцы – вкусный и очень полезный плод, который содержит в себе много витаминов и микроэлементов, способствует омоложению организма, очищению его от холестерина. Но, как выяснилось, полезны огурцы не для всех, некоторым людям они могут навредить.
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, опасными огурцы становятся для больных с язвой желудка, гастритом или панкреатитом, а также для тех людей, чей организм не переносит клетчатку. Не стоит есть огурцы и в послеоперационный период. А вот гипертоникам лучше отказаться от соленых огурцов.

Более того, при выращивании огурцов иногда используются нитраты. Чтобы не навредить здоровью, диетолог советует перед употреблением срезать с плода кожуру и края, ведь именно в них скапливается большая часть нитратов.

Кроме огурцов, нитраты также способны накапливать в себе свекла и капуста. Людям с ослабленным здоровьем и беременным стоит отказаться от употребления этих овощей, если нет уверенности в том, как их выращивали.

Источник: www.m24.ru



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