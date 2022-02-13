Мнение: Про закрытие Вебмани в России

Старожилы помнят, что до появления Сбербанк.Онлайн и даже до появления Яндекс.Денег в Рунете было принято платить и получать деньги через Вебмани. В начале нулевых некоторые из моих контрагентов предпочитали именно этот способ расчётов, так что мне тоже пришлось завести себе WMR кошелёк.

Деталей за давностью лет уже не вспомню, но ещё тогда у меня с Вебмани была куча хлопот. Какие-то разные типы кошельков, какие-то вечные глюки системы, блокировки по любому поводу… У меня там сгорела в итоге какая-то небольшая сумма денег, но это было не главной проблемой. Главной проблемой была дикая неуклюжесть системы безопасности, из-за чего при переносе на другой компьютер, например, или при смене пароля возникали нерешаемые проблемы.

Списать всё на мою криворукость я не могу — в тот период я лично занимался в своей айти-фирме разными админскими задачами, вплоть до настроек серверов. Предположить, что Вебмани относились ко мне как к подозрительному клиенту, тоже сложно. Там были обычные расчёты, которые я бы с большей радостью проводил через любой крупный банк — например, оплата фрилансерам за иллюстрации, за создание скриптов и всё такое. Проблема была именно в Вебмани, а не во мне.

Прошли годы. Пару лет назад мне снова понадобился кошелёк Вебмани, так как очередной переводчик с Украины был готов работать только через него. И что же: выяснилось, что я теперь даже не могу зарегистрироваться в системе, так как когда-то у меня уже был там кошелёк, и доступ к этому кошельку мне не восстановить! Я без особой надежды написал запрос в техподдержку, но меня даже не удостоили ответом.

Я знаю, что некоторые мои товарищи все эти годы постоянно пользовались Вебмани и были вполне довольны системой. Полагаю, если не переносить Вебмани с компьютера на компьютер, если тщательно хранить все сертификаты или что там ещё они придумали для «безопасности», есть шанс, что Вебмани будут работать как часы.

Однако лично я могу поставить сервису только ноль баллов из пяти. Собственно, главная проблема Вебмани как раз в том и заключалась, что некоторые их клиенты думали, будто это нормальный способ расчётов. Тем самым самым Вебмани провоцировали конфликты между контрагентами: одна сторона думала, будто требовать оплату через Вебмани нормально, а другая сторона отправить или получить деньги через Вебмани при всём желании не могла. На мой взгляд, это серьёзная инфраструктурная проблема, позволять платёжным системам такое вредительство государство не должно. Если уж ты занял значительную долю рынка расчётов, будь добр обеспечивать надёжный сервис. Как минимум отвечай на письма пользователей в техподдержку.

Сейчас Центробанк, наконец, отозвал у банка Вебмани лицензию. Что же, одной головной болью меньше. Вебмани выпил у меня несколько стаканов крови, и я надеюсь, что на этом про регулярные проблемы с Вебмани я смогу забыть:

https://www.cnews.ru/news/top/2022-02-11_starejshaya_platezhnaya_sistema

Я понимаю, что ЦБ закрыл Вебмани совершенно по другим причинам, однако всё же, на мой взгляд, неспособность создать дееспособную техподдержку — это веский повод лепить крупные штрафы компаниям, работающим на российском рынке. Более конкретно, я имею в виду Гугл и Фейсбук. У них с техподдержкой тоже всё очень грустно.

А вот Яндекс молодец, у Яндекса техподдержка работает оперативно. Не всегда сотрудники Яндекса дают мне ответы, которые меня устраивают, но они, по крайней мере, на мои запросы отвечают.