 

Стало известно, кто поедет представлять Украину на Евровидении

13.02.2022, 11:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Победительницей национального отбора Украины на Евровидение в этом году стала певица Алина Паш. Данная информация стала доступна на официальном сайте конкурса.
Исполнительница уже определилась, с какой композицией выйдет на сцену международного конкурса. Это будет песня «Тіні забутих предків». Кандидатуру участницы одобрили и утвердили зрители и состав жюри. На этот раз оценивали выступления Ярослав Лодыгин, Джамала и Тина Кароль.

В сообщении на сайте Евровидения также говорится, что выступление Алины Паш на кастинге было очень сильным. Артистка уже успела запасть в душу многим поклонникам конкурса. При этом, многие вспомнили, что три года назад вокруг нее возник большой скандал. Причиной послужила поездка в Крым. Певица рассказала, что стала получать настоящие угрозы в адрес своей семьи и не понимает, почему, ведь посетила полуостров только из-за свадьбы подруги, о чем передает «Политэксперт».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Мнение: Арбенина. Дополнение 2021

01.03 / Мнение: О всемирном заговоре вирусологов

18.12 / Волочкова объяснила, как ее “пьяное” видео с Джигурдой попало в Сеть

10.02 / Скандалы: Хоккеисты не защитили «Сумму»

18.10 / “Мальчик лучше” – Светлана Бондарчук планирует вновь стать матерью

15.11 / Минфин: повышение цен на водку не приведёт к подорожанию алкоголя

05.10 / «Независимость» за наши деньги

20.04 / Ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться

07.10 / Мнение: Штраф

25.06 / Четыре шага, которые нужно предпринять, когда вы расстаетесь с партнером, и первый – добиться максимальной ясности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика