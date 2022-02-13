Стало известно, кто поедет представлять Украину на Евровидении

Победительницей национального отбора Украины на Евровидение в этом году стала певица Алина Паш. Данная информация стала доступна на официальном сайте конкурса.

Исполнительница уже определилась, с какой композицией выйдет на сцену международного конкурса. Это будет песня «Тіні забутих предків». Кандидатуру участницы одобрили и утвердили зрители и состав жюри. На этот раз оценивали выступления Ярослав Лодыгин, Джамала и Тина Кароль.

В сообщении на сайте Евровидения также говорится, что выступление Алины Паш на кастинге было очень сильным. Артистка уже успела запасть в душу многим поклонникам конкурса. При этом, многие вспомнили, что три года назад вокруг нее возник большой скандал. Причиной послужила поездка в Крым. Певица рассказала, что стала получать настоящие угрозы в адрес своей семьи и не понимает, почему, ведь посетила полуостров только из-за свадьбы подруги, о чем передает «Политэксперт».