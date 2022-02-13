 

Анна Калашникова верит, что отношения с женихом может восстановить ребенок

13.02.2022, 11:16, Разное
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В начале года Анна Калашникова пояснила о разрыве с Иваном Семеновым, за которого планировала выходить замуж. Вокалистка надеется, что избранник вернется после рождения малыша.
Анна Калашникова тяжело проживает расставание с любимым, но старается не отчаиваться, так как уже скоро они будут родителями. Суррогатная мама должна родить паре ребенка. Артистка полагает, что после такого события жених к ней вернется.

Певица объяснила, что у них с Иваном Семеновым отношения довольно сложные, на них повлияла и история с ребенком. Она впала в депрессию, почти не спала, не могла есть и очень похудела. Также отдалилась от матери и других проблем и надеется, что такой моральный труд не останется впустую. Сейчас вокалистка собралась с силами и держится, получая огромную поддержку от близких.

Артистка признается, что с возлюбленным у них очень серьезные чувства, которые есть и сейчас. Разошлись они не из-за того, что пропала любовь, а из-за конкретных моментов, которые в будущем неприемлемы для певицы. Анна Калашникова знает, что рассорили их люди, которые говорят «гадости за спиной», настроив жениха против нее. Она считает, что рождение ребенка могло бы их сплотит и очень надеется, что суррогатная мать не обманывает и носит именно их малыша.

В заключение певица сказала, что пробовала сберечь отношения, но это не получилось, так как Иван Семенов не приходил к соглашению. Анна Калашникова понимает, что в разрыве надо винить всегда две стороны, но в ее случае виноват любимый человек.

Напомним, что артистка так и не знает достоверно, от кого носит ребенка их суррогатная мать Анастасия. В договоре указано, что жительница не может вступать в половые связи со своим супругом, но правила были нарушены.

Источник: www.starhit.ru



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