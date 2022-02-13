 

В Apple посоветовали снимать с телефона чехол во время зарядки

13.02.2022, 11:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Apple посоветовала во время зарядки телефона снимать с него чехол. Это поможет не допустить перегрева батареи, она прослужит дольше и качественнее.
Специалисты Apple опубликовали на официальном сайте фирмы несколько советов, которые следует соблюдать для идеальной зарядки смартфона. При этом, большинство из них были не столь значительны, как избегание перегрева аккумулятора. Оказалось, что чрезмерно низкие и высокие температуры способны стать провокатором изменений в функционировании устройства.

Так, наиболее оптимальная температура iPhone варьируется от 16 до 22 градусов по Цельсию. Если показатели будут ниже нормы, время работы аккумулятора станет заметно меньше. Слишком высокие, в свою очередь, станут причиной поломки девайса. В связи с этим нужно стараться меньше пользоваться телефоном на морозе и следить за тем, как он заряжается. Снятие чехла поможет избежать повышения температур.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / В Белоруссии построят лагеря трудоустройства для безработного населения

23.04 / Подборка видеоматериалов на военную тему

15.01 / Новое слово в сельском хозяйстве: Kusto Group и Valmont построят в Казахстане современную индустрию растениеводства

08.09 / Маллет и другие лучшие стрижки на осень и зиму (выбор стилистов)

12.11 / Сюткин пожаловался на маленькую пенсию

28.10 / Прогноз – Личное мнение

04.10 / День Кодрата: что нельзя делать 4 октября

11.09 / Любовь к солнцу: нездоровая зависимость, заложенная в генах?

11.09 / Конвертация в NFT статей Олега Кашина сломала сеть Ethereum

24.01 / Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова показала архивное фото с сестрой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика