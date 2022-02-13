В Apple посоветовали снимать с телефона чехол во время зарядки

Компания Apple посоветовала во время зарядки телефона снимать с него чехол. Это поможет не допустить перегрева батареи, она прослужит дольше и качественнее.

Специалисты Apple опубликовали на официальном сайте фирмы несколько советов, которые следует соблюдать для идеальной зарядки смартфона. При этом, большинство из них были не столь значительны, как избегание перегрева аккумулятора. Оказалось, что чрезмерно низкие и высокие температуры способны стать провокатором изменений в функционировании устройства.

Так, наиболее оптимальная температура iPhone варьируется от 16 до 22 градусов по Цельсию. Если показатели будут ниже нормы, время работы аккумулятора станет заметно меньше. Слишком высокие, в свою очередь, станут причиной поломки девайса. В связи с этим нужно стараться меньше пользоваться телефоном на морозе и следить за тем, как он заряжается. Снятие чехла поможет избежать повышения температур.

Источник: lenta.ru