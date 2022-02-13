 

Гурбангулы Бердымухамедов стал единственным кандидатом на объявленных им досрочных выборах

13.02.2022, 9:31, Разное
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил о необходимости провести в стране досрочные президентские выборы, чтобы дать дорогу молодому поколению политиков.

В ЦИК сообщили, что в избирательном бюллетене будет только один кандидат – сам Бердымухамедов.

В туркменском ЦИК пояснили, что бланк предвыборного бюллетеня не может быть изменён, так как согласно действующей туркменской конституции в нём может быть только одно имя – действующего президента. Для того, чтобы провести конкурентные выборы, Аркадагу придётся сначала внести поправки к Конституцию. Однако в пресс-службе Бердымухамедова планы менять основной закон опровергли и сообщили, что всецело доверяют профессионализму работников Центризбиркома и выбору народа.

– Я уже много лет мудро руковожу Туркменистаном, что может подтвердить и простой народ, и наши государственные СМИ. При мне страна достигла невиданных высот в науке и технике, средний уровень жизни вырос почти вдвое, в стране искоренена преступность и несчастье. Туркмены – единственный народ, который не страдает от коронавируса и инфляции. Однако пора и честь знать. В правительстве и в президентском дворце должны быть новые лица, которые продолжат строить прекрасную Туркмению будущего. Пусть следующий лидер, которого вы изберёте, правит вами следующие 30 лет, – заявил Аркадаг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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