Мнение: О жабе и гадюке

Издалека это может показаться каким-то сюром. Но таковы, к сожалению, реалии сегодняшней российской жизни. Одна из весьма характерных её сторон.

Звучит же вообще, как незнамо что.

Только вслушайтесь… Вчитайтесь… Вдумайтесь…

«Сына замглавы МВД РФ задержали за передачу взятки сотруднику ФСБ, уголовное дело возбудили следователи СК»

И хотя это действительно могло быть провокацией — пишут, что сотрудник Самарского УФСБ играл роль «подставного», — нацеленной против нынешнего главы МВД Владимира Колокольцева, подобная схватка жабы и гадюки в ситуации, когда вокруг России растёт напряжённость и от элит требуется консолидация, свидетельствует о многом.

Истинно говорю вам, последние времена приближаются, коли такое происходит ©

Согласны?

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