 

Зеленский поручил увеличить численность армии Украины до 2 млн человек

13.02.2022, 4:42, Разное
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что президент страны Владимир Зеленский поручил увеличить численность сил территориальной обороны до 2 млн человек. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы должны максимально увеличить количество наших военных, которые будут заниматься вопросами территориальной обороны, <…> количество <…> должно достигать двух млн жителей <…>, которые будут готовы защищать нашу страну в случае необходимости», — сказал он.

Подобное поручение Зеленский дал на фоне осложнения геополитической ситуации. Помощник президента США Джейк Салливан заявил, что РФ может начать операцию в Украине во время Зимней Олимпиады, которая в настоящее время идет в Пекине и продлится до 20 февраля. При этом, по его словам, уверенности в том, что РФ приняла решение по этому вопросу, у США нет.

Посол РФ в США Анатолий Антонов на прошлой неделе говорил, что у РФ нет планов нападать на Украину. «Россия не собирается ни на кого нападать, это невыгодно, это не отвечает нашим интересам. Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии — это чепуха», — пояснил тогда он.

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На фоне обострения ситуации МИД Израиля объявил об эвакуации дипломатов из Киева. Также власти ряда стран, среди которых Нидерланды, Япония, Латвия, Великобритания, призвали своих жителей покинуть Украину.

Также происходящее сказалось на рубле, он стал слабеть по отношению к американской и европейской валютам. Вечером в пятницу стоимость доллара превысила 77 рублей, евро — 88.

Источник: Новая газета



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