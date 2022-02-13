Борт в помощь

30 лет назад Америка по воздушному мосту начала переброску продовольствия в Россию. Это была грандиозная акция.



1992 г. Самолет ВВС США с 30 тоннами продовольствия в аэропорту Шереметьево-1. Фото: Станислав Панов, Александр Чумичев / Фотохроника ТАСС

282 транспортных рейса

Доставка гуманитарной помощи, известная как операция Provide Hope («Подай надежду»), началась 10 февраля 1992 года. В этот день 12 военно-транспортных самолетов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy и Lockheed C-141 Starlifter, базировавшихся в Германии и Турции, доставили первую партию продовольствия и медикаментов в 12 городов бывшего СССР: Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинев, Ереван, Алма-Ату, Душанбе, Ашхабад, Баку, Ташкент, Бишкек.

В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов и доставили 2274 тонны гуманитарных грузов. В операции участвовали не только самолеты Военно-воздушных сил США, но и гражданские лайнеры, зафрахтованные американским Министерством обороны. Первоначально помощь выделялась из запасов, оставшихся после войны в Персидском заливе.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ:

— Я помню банки с консервированной красной рыбой, просто зеленые без надписей, видимо, военные консервы, и такое же какао в банках типа пивных, но только сильно меньше и пластиковых с боков.

— Гуманитарку помню. Нам в профкоме геофака МГУ давали американские военные пайки, ходили слухи, что оставшиеся после «Бури в пустыне». Впервые в жизни тогда попробовал табаско.

— Помню замечательные калифорнийские томаты в жестяных банках из этих пайков.

— Нам в лицее давали банки с ветчиной. Красивые большие банки.

— А я помню тушенку, здоровенные банки такие были, вкуснее я до сих пор не ел. Там было действительно почти только одно мясо.

— Мы, родители, ели картоху с морковкой и майонезом, а дочке давали сосиски американские «Вагон». Она до сих пор вспоминает, какие вкусные были. А дочке уже 38…

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

Намеренно не называю фамилий. А то всех немедленно произведут в «иноагенты». Особенно эту дочку.

Америку в оказании помощи РФ поддержали Германия, Великобритания и Япония.

Всего в рамках операции Provide Hope до августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7012 тонн грузов. «Юбилейный», 500-й борт прилетел в июне 1997-го.

«За молоко не пробивайте!»

Помощь пришла вовремя: даже в Москве наблюдался тотальный дефицит самых необходимых товаров. Проще говоря, нечего было есть.

Я это хорошо помню.

…В очередь за молоком встал в полседьмого — по счету где-то двадцатым. В восемь открыли магазин, толпа рванула к кассам, хвост за мной уже был человек в двести.

Кто-то впереди настаивал, что берет и больному соседу-инвалиду, кто-то предъявлял двухлетнего ребенка. «У всех сосед-инвалид!.. — ревела очередь. — У всех ребенок!..» В 8 ч. 10 мин. из-за прилавка закричали: «Кассы! За молоко не пробивайте!..»

Я пришел домой, бросил в угол пустую сумку, наорал на подвернувшегося под руку сына. Потом включил радио и узнал, что, оказывается, уже не живу в Советском Союзе — Беловежская Пуща…

1990 год. Очередь у магазина «Колбасы» на Пятницкой улице в Москве. Фото: Борис Ельшин / РИА Новости

А в марте в Москву залетел, как метеор, мой старый товарищ еще по «Московскому комсомольцу» начала 70-х, ныне же корреспондент влиятельной сан-францисской газеты, житель Калифорнии. Приехал со своим главным редактором.

«Старик! — едва поздоровавшись, закричал он в трубку. — У нас совершенно нет времени, а я обязательно должен познакомить тебя с шефом! Он ни бельмеса здесь не понимает, и ты должен ему все объяснить. Давай где-нибудь перекусим, а ты ему минут за сорок все расскажешь».

Встретились в кафе «У Маргариты» на улице Рылеева. Вчетвером (к нам присоединился политобозреватель ТВ Сергей Слипченко) мы действительно едва перекусили (вполне скромным) набором холодных закусок и запили их клюквенным морсом. Обошлись без кофе и попросили счет. Взяли с нас 2300.

Леня был несколько озадачен. А вот американец ничего не понял и сказал:

— Какая дешевая страна. Где бы мы в Америке на 20 долларов так поели.

— Между прочим, — ответил Слипченко, — моей месячной зарплаты хватает ровно на половину такого стола.

Калифорниец был шокирован, бережно свернул счет и спрятал в бумажник.

«Декабрьская Москва 1991 года — одно из самых тяжелых моих воспоминаний. Мрачные, даже без привычных склок и скандалов, очереди. Девственно пустые магазины. Женщины, мечущиеся в поисках хоть каких-нибудь продуктов. На безлюдном Тишинском рынке долларовые цены. Среднемесячная зарплата — 7 долларов. Всеобщее ожидание катастрофы.

Когда, даже сегодня еще, меня продолжают обвинять в безнравственной и безжалостной политике, больно ударившей по карману трудящихся, в жестких мерах, приведших к обесцениванию и без того «пустых» вкладов в сберкассах, на память мне всякий раз приходит эта страшная картина зимней Москвы. И я убежден, что делом самой высокой нравственности в тот момент было спасение людей от голода и холода…»

Это уже — из Гайдара Егора Тимуровича, из его книги «Дни поражений и побед».

Послы Великобритании Р. Брейтвейт и США Р. Страус уже в декабре 91-го пришли к выводу, что реформы в РФ нужно решительно поддержать.

Операция «Подай надежду». Фото: Lee Corkran / Getty Images

ОТТО ЛАЦИС, ИЗ КНИГИ «ТЩАТЕЛЬНО СПЛАНИРОВАННОЕ САМОУБИЙСТВО» (2001)

За десять лет, с 1976-го по 1985-й, государственные капиталовложения в агропромышленный комплекс составили 600 млрд рублей — по реальному тогдашнему курсу черного рынка это составляло 150 млрд долларов, — и в итоге этих фантастических затрат прирост чистой продукции сельского хозяйства оказался нулевым. Советский Союз добывал железной руды всемеро больше, чем США. Чугуна выплавлял из этой руды втрое больше, чем США. Стали из этого чугуна — вдвое больше. Машин из этого металла производил — по стоимости — примерно столько же, сколько США. СССР производил зерноуборочных комбайнов в 12 раз больше, чем США, но собирал пшеницы меньше, чем США.

Сталин был вынужден пойти на союз с Западом

Из воспоминаний Э. Стеттиниуса, государственного секретаря США: «Важной причиной, почему советской армии удалось сохранить хорошие коммуникации по всему фронту в 2000 миль, было то обстоятельство, что мы отправили в Россию 189 000 полевых телефонов и свыше 670 000 миль проводов — достаточное количество, чтобы 27 раз обернуть ими Землю…»

А еще можно о танках, самолетах, о продовольствии… Например, о мясной, которой поставили в СССР в 5 раз больше, чем мы сами произвели. Но, к счастью, есть и надежная (хотя и неожиданная) книга бывшего предсовмина СССР Николая Ивановича Рыжкова — коммуниста, депутата, в новейшие времена — сенатора. Называется «Великая Отечественная: ленд-лиз». Вышла в 2012 году, сейчас бы ее, наверное, не издали.

Некоторые цифры и факты из этой книги:

«Делая объективный анализ… можно сказать, что общий экономический потенциал фашистской Германии перед ее нападением на СССР в 1941 году был значительно выше: военно-экономические ресурсы гитлеровского рейха примерно в 2-2,5 раза превосходили оборонно-экономические ресурсы нашей страны…

Учитывая сложившееся в начале войны положение, Сталин был вынужден подавить свою личную антипатию к западным державам и пойти на союз с ними.

По данным специалистов, в общем объеме вооружения ВМФ СССР западная техника составляла 32,4%… Многие отечественные корабли и катера, построенные в годы войны, в основном были оснащены техникой, поставляемой по ленд-лизу…

…С учетом создавшегося положения в производстве и поступлении алюминия для отечественной военной техники можно сделать вывод, что поставки по ленд-лизу оказали существенную помощь Советскому Союзу. В большой степени именно за их счет удалось наладить работу авиационной промышленности.

В годы войны по ленд-лизу было поставлено 622 тыс. тонн рельсов. Это составляет около 56,5% от общего объема отечественного производства железнодорожных рельсов с середины 1941 года по конец 1945 года. Если же при расчете исключить рельсы узкой колеи, которые по ленд-лизу не поставлялись, то американские поставки составят 83,3% общего объема советского производства рельсов широкой колеи…

Выпуск магистральных паровозов в СССР изменялся следующим образом: в 1940-м — 914 штук, в 1941-м — 708, в 1942-м — 9, в 1943-м — 43, в 1944-м — 32, в 1945-м — 8 штук. Магистральных тепловозов в 1940 году было выпущено 5 штук, а в 1941-м — всего 1 единица, после чего их выпуск был прекращен до 1945 года включительно… По ленд-лизу в годы войны было поставлено 1900 паровозов и 66 дизель-электровозов.

Американские поставки были столь огромными, что позволили практически свернуть наше собственное производство подвижного состава. Высвободившиеся производственные мощности перепрофилировали на выпуск боевой техники. В частности, одним из основных производителей танков Т-34 стал Уральский вагоностроительный завод в Нижнем Тагиле.

Американские автомобили составили 70% парка Красной армии, определив тем самым ее такое важное военное качество, как мобильность… Г.К. Жуков, указывая на роль в войне импортных автомобилей, заметил: «Без «студебеккеров» нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию».

С 1 июля 1942-го по 30 июня 1943-го поставлено станков: сверлильных — 623, прошивочных — 69 121, шлифовальных — 2736, строгальных — 58, токарных — 5306…

Например,

на Сталинградском тракторном заводе больше половины всех станков и иного оборудования было получено по ленд-лизу.

В итоге за годы войны в Советский Союз было поставлено по ленд-лизу, по данным специалистов, 44,3 тыс. металлорежущих станков. В СССР же их было произведено 115,4 тыс., т. е. в 2,6 раза больше. Однако в действительности, если брать стоимостные показатели, роль западных станков оказывается гораздо значительнее: они были сложнее и дороже советских.

В период поставок по ленд-лизу было поставлено 238 млн кг мороженой говядины и свинины, 218 млн кг консервированного мяса (в том числе 75 млн кг тушенки), 33 млн кг колбас и бекона, 1089 млн кг мяса кур, 110 млн кг яичного порошка, 359 млн кг растительного масла и маргарина, 99 млн кг сливочного масла, 36 млн кг сыра, 72 млн кг сухого молока.

Сахар тыс. тонн: производство СССР — 995; ленд-лиз — 658 (66%).

Мясные консервы, млн банок: 432,5; 2077 (480%).

Жиры животные, тыс. тонн: 565; 602 (107%)…

1945 год. Раздача продуктовых наборов, полученных по ленд-лизу в Москве. Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Сейчас невозможно точно установить, какую долю участия в разгроме фашистской Германии занимали поставки продовольствия из США, Великобритании и Канады, но совершенно очевидно, что эта помощь сыграла немалую роль в достижении Победы над общим врагом.

Основой морального потенциала народа и армии являлись патриотизм, дружба народов и вера в превосходство социализма как экономической и политической системы устройства общества. Существенную роль в поддержании этого потенциала играла и жесткая государственная, идеологическая и военная дисциплина…»

А вот цитата из книги «Военная экономика СССР», изданной в 1948 году. Автор — член Политбюро, председатель Госплана СССР Николай Вознесенский (Сталин одно время рассматривал его как наследника, но потом раздумал и расстрелял в рамках «Ленинградского дела»).

…Все это оружие победы создано руками советского народа, его разумом и трудом. Бесспорно, что вооружение, стратегические материалы и продовольствие, полученное Советским Союзом от союзников, содействовало успешному завершению войны против общего врага — гитлеровской Германии. Однако разгром гитлеровской Германии Советской армией осуществлен в основном отечественным советским оружием и отечественной военной техникой. Честь и слава советскому оружию победы!

Рукопись Вознесенский послал Сталину. Тот сначала вычеркнул слово «продовольствие» и последнюю здравицу. Подчеркнул «в основном» и «вооружение». А потом пометил весь абзац и написал на полях: «не-то». Вознесенский его убрал.

Хорошо еще в другом месте, в главе о балансе народного хозяйства, пишет его племянник телеобозреватель Лев Вознесенский, осталась информация о том, что во время войны импорт товаров — «преимущественно сырья и материалов» — увеличился в 5 раз, и произошло это «за счет поставок союзников СССР в войне против Германии и Японии», хотя удельный вес поставок промышленных товаров по отношению к их отечественному производству составил «всего лишь около 4%».

Потом «удельный вес поставок» союзников «повысили» до 7%.

1940 год. Жители Москвы в очереди за продуктами у магазина на углу Никитской улицы и Тверского бульвара. Фото: РИА Новости

«Когда жахнем по Вашингтону?»

Пожалуй, у всех народов мира самым презираемым человеческим качеством считается — неблагодарность.

В мае 1922 года прикомандированный к Американской администрации помощи (АРА) чекист А. Эйдук написал в «Правде», что американская организация кормила в то время 6 млн 100 тыс. советских граждан. Американское общество квакеров снабжало 265 тысяч человек, Международная ассоциация помощи детям — 260 тысяч, Нансеновский комитет — 138 тысяч, английские профсоюзы — 92 тысячи, шведский Красный Крест — 87 тысяч, Международная рабочая помощь — 78 тысяч, германский Красный Крест — 7 тысяч.

В Большой советской энциклопедии 1950 года историю подправили: «Предоставленную ей возможность создания собственного аппарата в Сов. РФ АРА использовала для шпионско-подрывной деятельности и поддержки контрреволюционных элементов. Действия АРА вызвали решительный протест широких масс трудящихся».

Перенесемся на 72 года вперед. Вот образцы современного творчества «трудящихся масс»:

«Лента.Ру». В РФ предложили развернуть Гольфстрим для уничтожения США.

«МК». В РФ подсчитали, сколько ракет «Сармат» понадобится для полного уничтожения США.

На пресс-конференции Сергея Лаврова вопрос задала Маргарита Симоньян: «Мои подписчики спрашивают, когда жахнем по Вашингтону? Война будет? Сколько будем сопли жевать?»

Вопрос нашего министра не удивил.

Павел Гутионтов, обозреватель

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