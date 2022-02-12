Львы увезут в отпуск: как извиняются разные знаки зодиака

Некоторые знаки зодиака отличаются тем, что они слишком эмоциональны, и это часто приводит к ссорам и скандалам. Одни легко признают свою вину, и от них сразу же звучат извинения, другие же упрямятся, но чтобы извиниться, делают широкие жесты. Вот как извиняется каждый знак зодиака.

Овен

Изначально Овен может несколько испугать того, кто его хорошо не знает, но часто первое впечатление об этом человеке совершенно ошибочно.

Многие считают, что если он уверен в себе, то ему совершенно все равно, причинит он кому-то боль или нет. Это неправда.

Люди часто забывают о том, что Овен является невероятно честным, а это значит, что он совсем не боится извиниться за свои действия или же защищаться в зависимости от ситуации. Этот человек может легко признать то, что он неправ, но никогда не станет извиняться за то, чего он не делал. Чтобы попросить прощения, Овен может увезти вас из города.

Телец

Телец является очень упрямым человеком, и заставить его извиниться практически невозможно. Дело даже не в том, что он любит спорить: он действительно думает, что у него есть на это причина.

Вы не часто можете встретить Тельца, который будет уклоняться от спора, но он не знает, когда нужно остановиться и когда он заходит слишком далеко.

Когда он отстаивает свою правоту, он всегда будет упрямым. Если он причиняет боль тому, кого любит, то практически сразу же извиняется. Чтобы попросить прощения, Телец приготовит любимое блюдо.

Близнецы

Близнецы всегда изучают людей, а это значит, что изначально они часто могут быть грубыми с другими. Это особенно верно для тех, кого они знают очень короткое время, так как никогда не будут уверены в том, какой у вас предел терпения, пока не начнут вас испытывать.

Даже если Близнецы кого-то обижают, они могут делать вид, что ничего не случилось, пока вы прямо не попросите их извиниться. Чтобы попросить прощения, они могут приобрести что-то особенное.

Рак

Рак является эмоциональным и интуитивным знаком, а это значит, что он точно знает, когда неправ, и всегда готов извиниться.

Всякий раз, когда этот человек просит прощения, он делает это от всего сердца. Рак обычно много извиняется, что может немного раздражать. Чтобы попросить прощения, он подарит открытку, сделанную своими руками.

Лев

Лев далеко не всегда первым извиняется после ссоры. Когда он думает, что прав, на самом деле это не всегда так. Поскольку Лев – властный и уверенный в себе человек, легко понять, почему он придерживаться своей точки зрения.

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Несколько высокомерный характер Льва может доставить ему много неприятностей, но при этом он не собирается никому вредить. Однако если вы скажете ему, что вы расстроены, он точно извинится. Чтобы попросить прощения, Лев увезет в отпуск на выходные.

Дева

Несмотря на то что она считается одним из самых умных знаков зодиака, у Девы также бывают моменты, когда она полностью сомневается в себе.

Этот человек никогда никому намеренно не причинит вреда. Вместо этого Дева может сказать или сделать что-то обидное, даже не осознавая этого. Когда этот человек видит, что был неправ, он примет все меры, чтобы это исправить. Чтобы попросить прощения, Дева приготовит ваш любимый торт.

Весы

Этот человек сделает все возможное, чтобы между ним и окружающими не было никаких недомолвок. Он предпочитает не говорить и не делать ничего того, что могло бы спровоцировать ссору.

Когда дело доходит до извинений, Весы часто отказываются от своих принципов, чтобы сделать других людей счастливыми. Это может показаться немного фальшивым. Чтобы попросить прощения, Весы одолжат вам или дадут то, что вам нравится.

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Скорпион

Этот человек вступает в конфликты, которые очень быстро становятся достаточно горячими. Он просто ненавидит секреты, поэтому во время спора предпочитает быть честным, а не лукавить, чтобы побыстрее закончить ссору.

Извинения Скорпиона могут показаться довольно натянутыми. Это происходит по причине того, что он старается быть максимально честным, как бы жестоко это ни казалось. Чтобы попросить прощения, он запланирует примирение в выходные.

Стрелец

Этот человек гордится тем, что у него много друзей, и тем, что со всеми у него прекрасные отношения.

При этом Стрелец никогда не станет извиняться просто так. Он всегда знает, когда сказал или сделал что-то не так. Когда что-то идет не так, он хочет исправить это как можно скорее. Чтобы извиниться, Стрелец заставит вас смеяться.

Козерог

Это самый настоящий мастер самоконтроля, а это значит, что он не слишком часто позволяет себе расслабиться.

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Если Козерог злится, то он делает это, обдумав все возможности, прежде чем что-то предпринять. Он никогда не станет действовать на эмоциях.

Однако во время ссоры Козерог может остро реагировать на все сказанное или сделанное. Он предполагает, что все обстоит намного хуже, чем есть на самом деле.

Когда же он извиняется, то это происходит совсем не просто. Чтобы попросить прощения, Козерог затеет искренний и задушевный разговор.

Водолей

Этот человек будет спорить до тех пор, пока он не скажет больше, чем действительно думает.

Когда Водолей извиняется, он всегда будет делать это от всего сердца. Может показаться, что у него нет никаких чувств, однако на самом деле он заботится о важных в своей жизни людях. Чтобы извиниться, Водолей выслушает вашу версию истории.

Рыбы

Это люди с хорошо развитой интуицией, а это значит, что они учитывают не только свои, но и чувства других людей.

Они не любят спорить с другими людьми, но бывают ситуации, когда нужно отстаивать свою правоту.

Когда Рыбы ссорятся, они всегда это делают во имя справедливости. Они легко извиняются, если задевают ваши чувства. Чтобы извиниться, Рыбы составят плейлист из ваших любимых песен.