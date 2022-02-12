Мнение: Образование для корочки, отставка из-за служебного романа и новый всплеск удалёнки

1. Ещё к вопросу о том, стоит ли тратить 4-6 лет жизни на обучение в вузе, полезно ли это для дальнейшей карьеры. Если вы твёрдо хотите стать профессиональным учёным, например, то без вуза будет непросто. Однако для обычной офисной работы высшее образование в большинстве случаев не нужно – таково дискуссионное мнение блогера monetam:

https://monetam.livejournal.com/1812492.html

Для абсолютного большинства студентов, идущих в вуз не за специальностью а за корочками, чтобы попасть на пристойную работу, само по себе образование не пригодится для выполнения их служебных обязанностей в конторе, где будут работать.

Там совершенно достаточно иметь минимальную грамотность (да и то Ворд ошибки в набираемом тексте исправит), арифметику (а можно и без неё кнопки на калькуляторе жать). И, пожалуй, все! Можно брать сразу после школы, причём с любыми оценками.

И во всем мире так.

Поставили фетиш: всем высшее образование, и молятся на него.

2. На Западе отношения с коллегами на работе становятся всё более опасными. Особенно опасны они для журналистов, что подтверждает как опыт наших прозападных изданий, так и опыт западных средств массовой пропаганды:

https://lenta.ru/news/2022/02/02/romance/

Президент телекомпании CNN Джефф Цукер объявил о своем уходе в отставку. Его заявление опубликовано на сайте телеканала.

Цукер сообщил, что уходит с поста из-за служебного романа, о котором своевременно не рассказал начальству. Информация вскрылась в ходе расследования в отношении бывшего телеведущего CNN Криса Куомо. Имя коллеги бывший глава телеканала не назвал, однако отметил, что отношения развивались по обоюдному согласию. «От меня требовалось рассказать о них, когда они начались, но я не рассказал. Я ошибся», — заявил он.

3. Российский бизнес привык к удалёнке и при необходимости с готовностью переводит сотрудников на домашнюю работу:

https://lenta.ru/news/2022/02/08/distant/

К февралю 2022 года доля компаний в России, которые практикуют удалённую работу сотрудников, достигла рекордных показателей, превысив половину. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, передает РБК.

Как показал опрос, всего о перешедших на удалёнку сотрудниках заявил 51 процент опрошенных компаний. При этом в четырех из десяти на дому работает более 30 процентов персонала. Больше всего дистанционной работы наблюдалось только в разгар пандемии — в мае 2020 года: тогда работающие из дома сотрудники были в 59 процентах компаний, отметили эксперты.

Удалёнка не всегда возможна и не всегда эффективна. Но если предположить, что в итоге на постоянную удалёнку перейдут хотя бы 25-30% всех работников в стране, это будет иметь огромные последствия и для рынка жилья, и для транспорта. Квадратных метров при домашней работе нужно больше, а вот улицы, наоборот, загружаются меньше.