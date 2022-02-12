И самый волшебный крем не сработает: почему крайне важно не забывать о регулярном пилинге

Ухаживая за лицом, многие большое значение придают выбору крема и его нанесению. Однако, уделяя недостаточное внимание очищению кожных покровов от омертвевших клеток, сложно добиться идеального состояния кожи. Секрет сияния и свежести кроется в простом, но таком необходимом действии – в регулярном пилинге. Если пренебрегать этой процедурой, то даже самый волшебный крем не поможет.

Для чего необходим пилинг

Дерматологи в один голос утверждают, что отшелушивание способствует улучшению кожи, ее омоложению. Удаляя при помощи скраба омертвевшие клетки, можно открыть поры, делая их более проницательными для питательных веществ. Ведь даже самое лучшее средство для ухода за кожей не сможет проникнуть внутрь, если кожа загрязнена. Для чего еще необходим пилинг? об этом расскажем далее.

Гладкость и чистота

Отшелушивание способно придать коже гладкость и сияющую чистоту. Пилинг удаляет верхний слой, где содержатся грязь и сальные частицы, позволяя лицу выглядеть моложе и обрести здоровый вид.

Осветление кожи

После пилинга можно спрашивать у зеркала, кто на свете всех милее, ведь кожа становится более светлой. Это происходит из-за удаления отмерших частиц, которые придают нездоровый оттенок. Кожа буквально начинает излучать сияние после отшелушивания.

Удаление пигментных пятен

Многие женщины с возрастом сталкиваются с возникновением пигментных пятен. Появляются они после воздействия солнечных лучей. Кроме того, девушек могут беспокоить и веснушки, которые также вызываются ультрафиолетовым излучением. Используя скраб, можно существенно улучшить внешний вид кожи, потому что пятна станут менее видны. Дело в том, что удаляется верхний слой, открывая доступ более нижним слоям дермы, которая молодая и свежая.

Долой прыщи и черные точки

С помощью пилинга можно избавиться от прыщей, угрей и черных точек. Отшелушивание способно избавить поры кожи от закупорки сальным секретом, что и вызывает проблему.

Запуск процесса обновления клеток

Пилинг способствует запуску процесса обновления клеток. Когда организм молодой, это происходит естественным путем. Но с возрастом коже необходимо помогать. С этим отлично справляется именно отшелушивание. Отметим, что с каждым днем отмерших клеток становится все больше, поэтому не стоит пренебрегать пилингом.

Основа под макияж

Делая макияж, многие сталкиваются с проблемами: то тональный крем не придает желаемого эффекта, то тени ложатся некрасиво, то пудра скатывается. Не стоит сразу винить косметику. Возможно, кожа просто не готова к нанесению косметических средств. На ней могут быть мертвые клетки, сальные частицы или другие загрязнения, которые не видны невооруженным глазом. Поэтому так важно выполнить пиллинг, если есть проблемы с накладыванием косметических средств. Да и загар будет ровнее ложиться на очищенную кожу.

Заключение

Важно всегда большое внимание уделять очищению кожных покровов и проводить пилинг лица регулярно. Чтобы в дальнейшем чудодейственный крем смог проникнуть в поры, их стоит подготовить. После этого можно делать макияж, который ляжет на кожу безупречно.