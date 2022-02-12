Плиссированная мини-юбка и велюровый спортивный костюм: пять модных предметов стиля нулевых, которые возвращаются

Мода постоянно меняется, и в этом году эксперты пророчат стильное возвращение трендов конца 90-х – начала 2000-х годов. Стиль нулевых сочетает в себе ретро с футуристическими оттенками. Многие знаменитости уже успели выбрать для себя различные модные атрибуты, которые характеризуют этот стиль. Вот некоторые предметы гардероба, на которые стоит обратить внимание в 2022 году.

Укороченная футболка

Это футболка небольшого размера с милыми вырезами, как у детской одежды. Она достигает пупка и облегает грудь. Этот топ также часто украшают милыми принтами с яркими цветовыми решениями. Такой предмет отлично смотрится со свободными джинсами и юбками в складку.

Особенно красиво выглядит укороченная футболка вместе с брюками с завышенной талией. Сверху можно накинуть пиджак или же красивую куртку.

Блестящий наряд

В 2022 году в моду вернутся наряды, выполненные в жемчужных и серебристых тонах. Этот предмет одежды обычно состоит из брюк, топа, куртки или платья. Также красиво будут смотреться блестящие аксессуары.

В моде будут красивые и стильные платья, которые сверкают, сияют и переливаются.

Плиссированные мини-юбки

В начале 2000-х годов огромной популярностью начал пользоваться стиль кукол Bratz с красивыми плиссированными юбками. Есть множество вариантов покроя такой одежды. Можно выбрать совершенно любой вариант – от мини-юбок с микроплиссировкой до нарядов миди.

Такая одежда отлично сочетается со свитером оверсайз, укороченным топом или детской футболкой. Дополнить образ можно при помощи массивных ботинок или кроссовок.

Топы с завязками спереди

Это одна из самых популярных тенденций 2000-х годов, которая, согласно прогнозам, снова вернется в моду. Этот модный предмет гардероба широко используется многими знаменитостями.

В 2022 году популярностью будут пользоваться топы и рубашки с завязками спереди, выполненные в пастельных тонах. Этот предмет гардероба хорошо смотрится с мини-юбкой, джинсами с высокой талией или расклешенными юбками.

Также огромной популярностью будут пользоваться всевозможные корсеты, которые просто заполонили модные подиумы.

Велюровые спортивные костюмы

Этот наряд начал пользоваться большой популярностью после того, как его начали носить Пэрис Хилтон, Бритни Спирс, а также Джей Ло. В то время настоящими фаворитами были светло-голубой и розовый цвета.

В 2022 году велюровые спортивные костюмы снова возвращаются в моду. В последнее время такие наряды начала носить Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян.