Хорошая осанка: четыре способа ее улучшить с помощью упражнений и растяжек

Многие не замечают, как с возрастом начинают сутулиться. Приводит к ухудшению осанки малоподвижный образ жизни. Повальное увлечение гаджетами также играет свою роль. Сейчас часто можно видеть людей, склонившихся над телефонами и не осознающих, как ужасно это выглядит со стороны: спина округляется, шея втягивается. За хорошую осанку необходимо бороться. Если работу сменить не получается, то стоит хотя бы выполнять специальные упражнения.

Упражнение первое: растяжка мышц шеи

Данное упражнение легко выполнять даже на рабочем месте. Сидя на стуле, нужно наклонить голову вправо, помогая рукой растягивать мышцы шеи. Затем наклонить голову влево, используя левую руку для помощи. В каждом положении стоит удерживать голову в течение одной минуты. Упражнение необходимо делать плавно, без резких движений.

Движения должны приносить приятные ощущения. При дискомфорте в области шеи не нужно усердствовать. Так можно навредить себе.

Растяжка помогает снять напряжение с шейных отделов позвоночника. Можно добавить наклоны головы вперед и назад.

Упражнение второе: скручивание

Упражнение также подходит для выполнения на рабочем месте, ведь потребуется только стул. Скручивание поможет снять накопившуюся усталость и боль в спине от долгого сидения.

Для выполнения упражнения следует слегка выдвинуться вперед на стуле, ноги поставить пошире, а затем, развернувшись всем корпусом влево, схватиться за спинку стула двумя руками. Затем необходимо упражнение повторить, поворачивая корпус вправо. Каждую скрутку следует выполнять в течение одной минуты.

Данное упражнение позволяет снять скованность, снимает болевые ощущения и приводит в движение всю верхнюю часть спины. Выполнять скрутку полезно несколько раз в день по два-три подхода. Если две руки сложно поставить на спинку стула, то можно вначале ограничится одной рукой. Постепенно растяжка улучшится.

Упражнение третье: наклоны

Для выполнения следующего упражнения необходимо встать за стулом, положить руки на спинку и сделать большой шаг назад. Далее следует наклонить тело вперед таким образом, чтобы грудь была параллельно полу, а руки были прямые. Важно сделать наклон так, чтобы почувствовать растяжение мышц спины. Для этого необходимо отрегулировать расстояние ног до стула.

Наклонившись, следует ровно дышать. Необходимо прочувствовать растяжение в плечевом поясе, позвоночном столбе, а также в подколенных сухожилиях.

Упражнение четвертое: использование разных поз во время работы

Человеческое тело создано для различных движений. Оно не предназначено для статического положения. Для сохранения осанки и хорошего самочувствия важно двигаться в течение рабочего дня и менять позы.

При сидячей работе рекомендуется хотя бы раз в час вставать, чтобы прогуляться или выполнить одно из перечисленных выше упражнений. Также можно оборудовать на рабочем месте стол, за которым работать придется стоя. Тогда можно будет чередовать позы во время работы.

Если внимательно относиться к своему здоровью и каждый день выполнять простые упражнения на растяжку, улучшение осанки не заставит себя ждать.