Виктория Боня в дорогой мини-юбке возмутила своих подписчиков

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня выложила на своей странице в Instagram фото в мини-юбке за две тысячи евро. Также она не упустила шанс похвастаться тем, что ранее ещё ни разу и не надевала данную вещь, чем сильно возмутила большую часть своей аудитории.

Самые наблюдательные подписчики Бони сразу вычислили стоимость вещицы и с радостью рассказали это в комментариях к фото. Дальше последовал шквал негатива. Звезду обвинили, причём в довольно грубой форме, в хвастовстве, высокомерии и нерациональных тратах.

Стоит отметить, выставление напоказ своей личной жизни и элементов дорогой жизни не являются чем-то новым для Виктории Бони, но, видимо, в этот раз она всё же “перегнула палку”, ведь весь посыл её публикации заключался лишь в том, чтобы показать, сколько денег она может “выкинуть на ветер”, полагают комментаторы.