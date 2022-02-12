 

Вирусолог объяснила, с какой температурой необходимо посетить врача при «Омикроне»

12.02.2022, 17:22, Разное
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Ирина Строгая, вирусолог, рассказала, с какой температурой нужно обратиться к доктору, если заболел «омикроном». Специалист напомнила, что сейчас много людей инфицируются новым covid-штаммом.
Во время заболевания «омикроном» у больного чаще всего имеется невысокая температура тела 38-38,5 градусов и показатели индивидуальны для каждого пациента. Они зависят не только от заболевания, а от возраста больного, его хронических болезней. Вирусолог отмечает, что к врачу стоит обращаться, когда температуру не получается сбить несколько дней. Не рекомендуется бороться с температурой меньше 38 градусов.

Эксперт напоминает, что Минздрав РФ не так давно опубликовал памятку, в которой объясняются действия больного при бессимптомном или легком течении коронавируса или ОРВИ. Лица, которые переболели или сделали прививку менее 6 месяцев назад, при получении положительного теста должны обратиться в больницу или в единую службу «122», чтобы получить дистанционные консультации. Особенно это относится к эпизодам, когда температура более 38 градусов, ее невозможно сбить жаропонижающими препаратами несколько дней, и больного не относят к группе риска. Также стоит получить консультацию, если появляются любые симптомы ОРВИ. Это относится к людям из группы риска, к тем, кому за 60 лет с хроническими заболеваниями или избыточным весом.

Людям, которые не вакцинировались и не болели коронавирусной инфекцией, рекомендуют обращаться к доктору при появлении симптомов ОРВИ или положительном тесте на SARS-CoV-2. При ухудшении состояния больного, появлении одышки, недостаточности воздуха, болезненные ощущения за грудиной, сатурации ниже 94-95% – нужно вызывать скорую помощь.

Источник: solenka.info



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