Италия вернула Украине армян, эвакуировавшихся под видом сотрудников посольства

Власти Италии отправили обратно в Украину группу из 12 армян, которые эвакуировались под видом сотрудников посольства. Как выяснилось, они услышали о специальном рейсе через своего родственника в МИД и решили попытать счастья в Европе.

Псевдодипломаты прибыли в Рим накануне на самолете Embraer, который был зафрахтован итальянским правительством. Сразу после приземления они попытались изобразить крайнюю степень усталости и раствориться в толпе, но не учли, что проверка документов в аэропорту происходит с помощью автоматических сканеров. Вместо чипов в фальшивых паспортах “дипломатов” были лишь кусочки фольги – это вывело из строя сразу два дорогостоящих аппарата, после чего в дело вмешались пограничники и быстро раскрыли обман.

Особое удивление у итальянских полицейских и журналистов вызвал социальный статус нелегальных мигрантов – двое из них владели бизнесом, один работал в областной госадминистрации, другой и вовсе оказался профессором Киевского национального университета культуры и искусств. Тем не менее, все они заявили о желании жить в Евросоюзе и попросили об убежище. Ввиду попытки незаконного пересечения границы Италия ответила отказом. Уже после отправки самолета обратно в Киев выяснилось, что один из беженцев объявлен в розыск Румынией по обвинению в многолетнем уклонении от оплаты алиментов.

В настоящий момент итальянские и украинские правоохранительные органы выясняют, как представители армянской диаспоры смогли беспрепятственно пройти все проверки перед посадкой и почему самолёт вылетел на час раньше запланированного времени. По словам директора службы безопасности международного аэропорта “Киев” Арсена Манукяна, имела место хакерская атака из-за рубежа, установить заказчиков и исполнителей которой едва ли представляется возможной.

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