 

Бывшая фамилия – Личное мнение

12.02.2022, 14:33, Разное
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Агата Муципуциевна Прилучная до сих пор, оказывается, живёт под фамилией бывшего мужа.

Я тут стараюсь каждый раз, чтобы без ошибок написать фамилию, а Агатка спокойненько пользуется фамильным именем несчастного Павла.


Я мужняя жена, а ты неудачница. Фото: Соцсети

И ничего не сделаешь. По закону можно оставить себе фамилию после развода.

Сама Прилучная объясняет, что ей просто лень менять документы. Но мы-то с вами знаем, в каком случае брошенная жена держится за фамилию? Мужа удержать не смогла, так хотя бы по документам буду его однофамильной женой.

«Я готова носить любую фамилию, лишь бы не менять ничего. Не хочу я вот эти все документы. А мне же еще это через Латвию надо делать, а сейчас пандемия. Ой, не-не-не…», — объяснилась Агатка, забыв, что пандемия началась через год после её развода.

А потом, мало ли что, вдруг вернётся? А документы уже все готовы — выгода!

Показываешь паспорт таможеннику — пусть видит, что у тебя был муж. В гостинице, при заселении, тоже пусть смотрят на состоявшуюся в браке женщину. Запись со ставшей чужой фамилией даёт проблеск надежды и греет душу — ты не какая-то там, а была официально замужем!

Мужик может хоть из штанов выпрыгнуть, а ты ему на голубом глазу — не отдам фамилию! Документы лень менять и вообще — может вернёшься?

И пусть хоть лбом об стол, а потом и с разбега — в стену. Ты в своём праве — мужняя жена, как-никак.

Я вот так с двумя подругами перестала общаться. Оставили после развода фамилию мужа — для меня это маркер, что мне с человеком явно не по пути.

А у вас что с фамилией? Тоже лень менять или какие другие отмазки?

Источник: Лена Миро



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