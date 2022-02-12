Ксения Бородина описала образ идеального мужчины

Телеведущая Ксения Бородина на своей странице в Instagram пояснила поклонникам, какого мужчину она видит своим избранником.

Популярная российская телеведущая Ксения Бородина довольно открыта к поклонникам, она активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram, показывая как творческую деятельность, так и личную жизнь

Так, недавно один из подписчиков ее блога задал телеведущей вопрос о том, какого мужчину она видит своим спутником и стала бы она встречаться с человеком, который ниже ее по статусу.

На этот вопрос Бородина ответила, что с ней нелегко в отношениях, так как за свою жизнь она воспитала в себе немало мужских качеств и научилась многое делать сама. Но, несмотря на это, для нее не так важен статус и положение мужчины в обществе, как то, насколько крепко житель стоит на ногах, имеет ли он профессию и работу. Для нее в мужчине важна стабильность.

Источник: radiokp.ru