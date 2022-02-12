 

Мнение: Кто дал Камиле Валиевой запрещенный триметазидин?

12.02.2022, 14:18, Разное
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) начало расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой. Из-за того, что в допинг-пробе фигуристки, взятой 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию в Петербурге, обнаружили препарат триметазидин.

Очевидно, что 15-летняя спортсменка знать не знала, какие таблетки дают ей взрослые дяди и тети. Но взрослые-то не могли этого не знать. И уже пошли разговоры, что Валиевой триметазидин  мог прописать Филипп Шветский – врач сборной России по фигурному катанию.

Имя доктора Шветского однажды уже мелькало в допинговом скандале. В 2007 году шестеро российских гребцов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Выяснилось, что гребцам были сделаны запрещенные инъекции. Пишут, что врачом сборной России по академической гребле тогда был именно  Филипп Шветский, вскоре перебравшийся из гребли в фигурное катание.

В уголовном кодексе России в 2016 году появилась статья 230.1. – «Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте».

Вот мне и интересно, будет в России возбуждено уголовное дело по этой статье УК? Или ограничатся расследованием РУСАДА?

На снимках: Филипп Шветский с Камилой Валиевой и другими фигуристками, фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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