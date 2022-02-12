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Убрать снег в Петербурге у власти не получилось, теперь с помощью силовиков и обысков она решает, кто будет в этом виноват.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Массовые обыски прошли 8 февраля в офисах жилищных и дорожных предприятий в нескольких районах города. В оперативно-разыскных мероприятиях задействовали около 200 сотрудников экономической полиции, следствия и СОБР.

Правоохранительные органы с 9 часов утра до вечера работали одновременно по 60 адресам в Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кронштадтском, Московском, Невском, Петроградском, Приморском и Фрунзенском районах. Их интересовали жилкомсервисы, а также подрядчики жилищных организаций по уборке от наледи и снега кровель, дворов и дорог. В ходе обысков была изъята договорная, финансовая и отчетная документация.

К середине дня прокуратура Петербурга разъяснила, что следственные действия проводятся в рамках нескольких уголовных дел по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи (количество дел, статьи УК РФ, по которым они расследуются, и фигуранты пока не называются). Следствие намерено доказать, что средства на очистку дорог и крыш из городского бюджета целенаправленно выделялись, но расходовались на местах не по назначению, что и привело к снежному коллапсу.

Иными словами, на бумаге дворники числились, а на улице их не было.

В пресс-службе надзорного ведомства «Новой» сообщили, что возбуждению уголовных дел предшествовали прокурорские проверки в декабре и январе в отношении петербургских предприятий, которые содержат улично-дорожную сеть и кровли домов в зимний период. Сотрудники прокуратуры совместно с органами внутренних дел, налоговой инспекцией, а также контрольным управлением городской администрации проверили соблюдение законодательства при организации уборки дорог и крыш зимой точно так же, как они это делали в 2019 году. Тогда инспектирующие тоже выявили несоответствие заявленных и задействованных ресурсов на уборку. Но три года назад до разбирательств в уголовной плоскости не дошло. Первая снежная зима при Беглове принесла ему только славу губернатора с лопатой и представление за недочеты в работе от прокуратуры.

Зима в Петербурге. Фото: EPA-EFE

На этот раз спрос может оказаться куда серьезнее. Доведет ли расследование до самых высоких кабинетов в Смольном, предсказать сложно, но все уголовные дела, по которым 8 февраля прошли обыски, прокуратура взяла на контроль.

По стечению обстоятельств 8 февраля — ровно в то время, когда по всему городу шли обыски — в Выборгском районе случилось происшествие, наглядно показывающее, как устроена работа организаций ЖКХ в Петербурге.

Как рассказали «Новой» в региональном ГСУ СК РФ, 29-летний дворник, уроженец Узбекистана, сначала участвовал в очистке от наледи и снега кровли дома на Большом Сампсониевском проспекте, 94. После этого рабочий спустился вниз, чтобы убрать с территории двора сброшенный с крыши снег. В этот момент сверху на него упала ледяная глыба. Мужчина получил травму головы, несовместимую с жизнью, и скончался до прибытия скорой помощи.

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Следственные органы немедленно начали проверку по факту ЧП и выяснили, что управляющая компания ООО «Релакс», в ведении которой находится дом на Большом Сампсониевском проспекте, 94, официально не трудоустраивала гражданина Узбекистана, которого привлекла к работе по уборке снега. ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Когда следователь СО по Выборгскому району приехал для обыска и изъятия документации и электронных носителей информации в офис ООО «Релакс», то на него напал с кулаками 55-летний генеральный директор управляющей компании. В отношении руководителя ООО «Релакс» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

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