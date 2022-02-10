Пренатальное УЗИ может помочь выявить РАС — новое исследование



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По данным ВОЗ, приблизительно каждый ребенок из 160 страдает от расстройства аутистического спектра. РАС — это не какое-то одно заболевание, а целая группа состояний разной степени тяжести. В целом аутизм характеризуется нарушением нервного развития — проблемами в общении и социальном взаимодействии, повторяющимися моделями поведения и другими особенностями.

У людей с аутизмом разные возможности и потребности. Некоторые из них способны вести вполне обычное существование, а другие страдают от тяжелых нарушений и никогда не смогут жить самостоятельно.

По мнению экспертов ВОЗ, признаки аутизма иногда видны в раннем детстве, но часто диагноз РАС ставится в более позднем возрасте, когда возможности для реабилитации и лечения уже сужаются. И время здесь работает против семьи, потому что чем позже начинается коррекция состояния, тем у человека меньше шансов на относительно нормальную взрослую жизнь.

Ученые ищут возможности для максимально раннего диагностирования расстройства аутистического спектра. Израильские исследователи, кажется, нашли такой простой способ — оказывается, диагноз РАС можно предположить еще до рождения ребенка. Самый банальный ультразвук во втором триместре беременности может выявить ранние признаки расстройства аутистического спектра.

Ученые из Национального центра исследований аутизма и нейроразвития Азриэли опубликовали это новое исследование в престижном рецензируемом журнале Brain.

Эксперты изучили данные сотен пренатальных УЗИ, проведенных в середине беременности. У 30% плодов, у которых позже развился РАС, ученые обнаружили определенные аномалии в сердце, почках и голове. Это в три раза чаще, чем у типично развивающихся плодов, и в два раза чаще, чем у «обычных» братьев и сестер детей с РАС. Причем аномалии чаще обнаруживались у девочек. А тяжесть аномалий во всех случаях была связана с последующей тяжестью аутизма у ребенка.

«Наши результаты показывают, что определенные типы РАС, связанные с аномалиями других органов, начинаются и могут быть обнаружены внутриутробно», — сказал автор исследования профессор Идан Менаше.

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Исследователи подчеркивают, что врачи могут использовать эти признаки для оценки вероятности рождения ребенка с РАС. Причем для этого им не понадобится дорогостоящее оборудование или технологии, аномалии развития прекрасно видны на обычном УЗИ, которое в любом случае назначают беременным. Пренатальная диагностика позволяет начать реабилитацию с рождения, а не с 2-3 лет или даже позже, как это чаще всего происходит в настоящее время.