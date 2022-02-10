Сергей Безруков и Анна Матисон впервые вышли в свет после рождения третьего общего ребенка

Вчера Сергей Безруков в компании жены посетил премьеру фильма Кеннета Браны “Смерть на Ниле”, который выходит в прокат сегодня. Это первый выход в свет его супруги Анны Матисон после рождения третьего ребенка. Для дебютного появления в качестве многодетной мамы на красной ковровой дорожке Анна выбрала лаконичный образ – черные брюки и блузку свободного кроя в белый горох, а на плечах ее было черное простое пальто. Безруков же пришел в образе Саши Белого – в черной кожаной куртке, белой футболке и джинсах. При этом глаза его скрывали солнцезащитные очки.

Позже актер опубликовал в своем Instagram пост о походе в кинотеатр. Оказалось, что досмотреть фильм-детектив о расследовании Эркюля Пуаро в Египте им с женой не удалось:

Вчера первый раз за долго-долго выбрались вместе! Прекрасный фильм “Смерть на Ниле”. Начали смотреть, все прекрасно, снято отлично, актеры супер! Сидим довольные, как на свидании. Дети с бабушкой. Вдруг приходит сообщение, что Вася проснулся и плачет. Сорвались и примчались домой, не досмотрев. Хорошо, что из книжки знаем, чем дело кончилось, а то уходить с детектива – это ж потом полночи мучиться, кто убийца))).

Режиссер Анна Матисон и актер Сергей Безруков поженились в марте 2016 года. 7 июля того же года Анна родила дочь Машу, а в ноябре 2018 года – сына Степана. Младший сын Василий родился 24 июля 2021 года. У Безрукова также есть внебрачные сын Иван и дочь Александра, которые родились во время его романа с актрисой Кристиной Смирновой.

Сергей не раз признавался, что мечтает иметь большую семью. Они с женой не собираются останавливаться на достигнутом и хотят усыновить малыша. Об этом он рассказывал в программе Светланы Бондарчук “Света вокруг Света”.

Сергей Безруков с детьми