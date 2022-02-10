 

Никиту Уварова приговорили к 5 годам колонии

10.02.2022, 15:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Другим фигурантам дела «канских подростков» назначили условные сроки.

1-й Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил фигуранта дела «канских подростков» 16-летнего Никиту Уварова к 5 годам колонии. Об этом сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

Его берут под стражу в зале суда. Помимо этого, Уварову назначили штраф в 30 тысяч рублей. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности по статье 205.3 УК (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и назначили 3 и 4 года условно, уточнил «Новой газете» адвокат Владимир Васин.

Приговор, как пояснил Васин, будет обжалован в Апелляционный военный суд (Власиха Московской области). С этого момента исполнение приговора приостанавливается до рассмотрения жалобы по существу, и Уварова не отправят в колонию, пока он будет содержаться в СИЗО-5 Канска.

Гособвинение 4 февраля просило назначить Уварову 9 лет лишения свободы, двум его друзьям — 6 лет 6 месяцев и 6 лет 5 месяцев воспитательной колонии.

Суд в Канске проходил в закрытом режиме, с запретом на аудиозапись и слушателей в зале.

Адвокат Владимир Васин, Никита Уваров и его мама у здания суда 7 февраля. Фото из архива семьи Уваровых

Подросткам вменяют хранение взрывчатки и листовки с призывами, основная статья — «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (205.3 УК) На момент вменяемых действий им было по 14 лет.

Как утверждает следствие, с октября 2019 по июнь 2020 года Уваров и два других подростка «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности». Школьники якобы «самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их, и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках», утверждает обвинение. Никита Уваров, который вину отрицает, во время процесса заявлял о давлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Людей преследуют за взгляды в свободной стране»

Публикуем последнее слово Никиты Уварова, подростка из Канска. Приговор объявят до конца этой недели

О задержании 14-летних школьников стало известно в июне 2020 года. Их задержали из-за расклеивания листовок про аспиранта МГУ Азата Мифтахова, также в их телефонах нашли переписку, в которой подростки обсуждали идею взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Фигурантов обвинили в организации террористического сообщества (ст. 205.4 УК) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), однако позднее дело о сообществе прекратили за отсутствием в действиях всех троих состава преступления. В то же время СК по Красноярскому краю добавил к делу четыре эпизода изготовления (ч. 2 ст. 223.1 УК) и три эпизода хранения (ч. 2 ст. 222.1 УК) взрывчатых веществ.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06 / Мнение: «Кто-то верит Богу, кто-то физикам-ядерщикам»

01.07 / Избегать прямых солнечных лучей: как поддерживать красоту и здоровье комнатных растений летом

07.01 / Медик рассказала, почему кусок мяса полезнее фарша

16.09 / Сын принцессы Норвегии Метте-Марит устроился на работу мотомехаником

06.10 / Переговоры между властями Армении и Азербайджана могут пройти на рынке «Садовод»

05.09 / Иван Абрамов вновь затронул тему изменения фигуры своей жены

06.12 / Личное: “По второму образованию – сценарист”

11.12 / Парень показал, кто живет в аппарате для газировки из «Макдоналдса» и его заблокировали в Тик-токе

17.12 / Путин анонсировал выплаты семьям с детьми к Новому году – подробности

27.09 / Аналитик Фролов назвал профнепригодными политиков Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика