Никиту Уварова приговорили к 5 годам колонии

Другим фигурантам дела «канских подростков» назначили условные сроки.

1-й Восточный окружной военный суд в Красноярском крае приговорил фигуранта дела «канских подростков» 16-летнего Никиту Уварова к 5 годам колонии. Об этом сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

Его берут под стражу в зале суда. Помимо этого, Уварову назначили штраф в 30 тысяч рублей. Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности по статье 205.3 УК (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и назначили 3 и 4 года условно, уточнил «Новой газете» адвокат Владимир Васин.

Приговор, как пояснил Васин, будет обжалован в Апелляционный военный суд (Власиха Московской области). С этого момента исполнение приговора приостанавливается до рассмотрения жалобы по существу, и Уварова не отправят в колонию, пока он будет содержаться в СИЗО-5 Канска.

Гособвинение 4 февраля просило назначить Уварову 9 лет лишения свободы, двум его друзьям — 6 лет 6 месяцев и 6 лет 5 месяцев воспитательной колонии.

Суд в Канске проходил в закрытом режиме, с запретом на аудиозапись и слушателей в зале.

Адвокат Владимир Васин, Никита Уваров и его мама у здания суда 7 февраля. Фото из архива семьи Уваровых

Подросткам вменяют хранение взрывчатки и листовки с призывами, основная статья — «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (205.3 УК) На момент вменяемых действий им было по 14 лет.

Как утверждает следствие, с октября 2019 по июнь 2020 года Уваров и два других подростка «объединились в группу для последующего совместного осуществления террористической деятельности». Школьники якобы «самостоятельно проходили обучение по изготовлению взрывчатых веществ, изготавливали их, и отрабатывали их применение на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках», утверждает обвинение. Никита Уваров, который вину отрицает, во время процесса заявлял о давлении.

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О задержании 14-летних школьников стало известно в июне 2020 года. Их задержали из-за расклеивания листовок про аспиранта МГУ Азата Мифтахова, также в их телефонах нашли переписку, в которой подростки обсуждали идею взорвать здание ФСБ в игре Minecraft. Фигурантов обвинили в организации террористического сообщества (ст. 205.4 УК) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), однако позднее дело о сообществе прекратили за отсутствием в действиях всех троих состава преступления. В то же время СК по Красноярскому краю добавил к делу четыре эпизода изготовления (ч. 2 ст. 223.1 УК) и три эпизода хранения (ч. 2 ст. 222.1 УК) взрывчатых веществ.

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