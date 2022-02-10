“Противоположности притягиваются, но не уживаются”: сваха Роза Сябитова и ее секреты счастливого брака

Сегодня, 10 февраля, замечательная телеведущая и одна из главных свах страны Роза Сябитова отмечает свой 60-летний юбилей. Поздравляем Розу Раифовну и предлагаем по этому случаю узнать несколько ее интересных высказываний, а также интересные факты из жизни знаменитости.

О любви и мужчинах

Поскольку Роза Сябитова известна прежде всего как ведущая шоу «Давай поженимся», особый интерес представляют ее высказывания и мысли о взаимоотношениях мужчин и женщин. Ей есть что сказать по этому поводу. Вот как Роза Раифовна учит общаться с мужьями:

Мужья как костры. Надо постоянно дрова подбрасывать, чтобы не затух.

Действительно, если не работать над отношениями, даже самый крепкий и гармоничный союз постепенно сойдет на нет.

В сфере любви знаменитость с 1995 года – именно тогда она открыла собственное брачное агентство. И опыт позволяет ей давать наставления:

Любовь никогда не умирает естественной смертью, она умирает от жажды, когда в отношениях чего-то не хватает.

Роза Раифовна является автором нескольких книг, в которых делится советами счастливого брака, учит женщин верить в себя и быть мудрыми. Вот цитата из одной из книг Сябитовой:

Женщине нужно выбирать – или мужчину, или гордость. Если выберете гордость, останетесь без мужчины.

Однако сама Роза Раифовна сейчас не замужем – ее второй брак, с Юрием Андреевым, распался в 2011 году. Но это не мешает женщине считать себя экспертом по отношениям:

Мужчина женщине нужен, и любая женщина с опытом знает — жить с мужчиной тяжело. И брак можно сохранить только через женское терпение.

Вот еще несколько высказываний Сябитовой о взаимоотношении полов:

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Изъян идеальной женщины в том, что она не прощает мужчинам их недостатки.

Жена – это визитная карточка мужа!

Противоположности притягиваются, но не уживаются.

Мужчина – лишь зеркало, в котором вы видите собственное отношение к себе.

Если вы любите не того мужчину, даже если вы будете пытаться не делать никаких ошибок в любви, все равно ничего не построится. Ищите своего мужчину.

Невозможно не согласиться с главной свахой России, тем более что на ее счету два брака. Первый раз Роза Раифовна вышла замуж за мужчину гораздо себя старше, чтобы вырваться из-под родительской опеки. А встреча со вторым мужем состоялась… на шоу «Давай поженимся», где она является экспертом.

Интересные высказывания о жизни

Роза Раифовна – женщина умная и образованная, поэтому интерес представляют ее высказывания о семейной жизни и других аспектах. Например, она считает, что секрет семейной жизни – постоянная работа над собой.

Семейная жизнь — это ежедневная работа над собой, над тем, чтобы твоим любимым и близким было хорошо с тобой и комфортно. Общение занимает самое важное место.

Достаточно скептически относится она к «идеалам»:

Идеальный человек — это ноль, потому что он уже никуда не стремится.

В заключение – еще один совет от Розы Раифовны:

Если стоит выбор между мужчиной, которого любишь ты или который любит тебя, выбирать надо второго.

А вот соглашаться ли с этим – каждая женщина решает для себя сама.