 

Захомутали миллионеров: Акиньшина, Слава и другие звезды с богатыми мужьями

10.02.2022, 13:46, Разное
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Оксана Акиньшина

В свое время у Оксаны Акиньшиной было немало звездных романов. Но всем обеспеченным и знаменитым мужчинам она предпочла одного – кинопродюсера Арчила Геловани.

Кинозвезда вышла замуж за миллионера Геловани в 2012 году, а позже родила ему двоих детей, сына Константина и дочку Эмми. Несколько лет назад супруги шокировали общественность новостью о своем расставании, но, к счастью, сумели сохранить брак. Если раньше в семье и были какие-то проблемы, то теперь они позади. Тем не менее в Сети не раз появлялись слухи о том, что супруги могут быть не верны друг другу.

Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская давно счастлива в браке с бизнесменом Сергеем Дзебанем. Спутники поженились в 2009 году и уже успели стать родителями двоих сыновей. К слову, познакомилась пара по инициативе Сергея, который давно положил глаз на актрису и вовремя проявил настойчивость.

Привлечь внимание будущей возлюбленной миллионеру помог их общий друг, актер Гоша Куценко. Мужчина предложить Олесе встретиться и прислал за ней подставного водителя на “Волге”, которым был Сергей. Судзиловская не только не заметила подвоха, но и задумалась, как помочь мужчине найти хорошую работу в Москве. Кто бы мог подумать, что на водительском кресле в тот момент сидел миллионер.

Ирина Медведева

Ирина Медведева стала супругой миллионера всего несколько лет назад. В 2018 году актриса вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше, переехала к нему на родину и родила двоих детей. С тех пор звезда “6 кадров” живет за границей и, судя по всему, не планирует возобновлять свою карьеру. Медведева посвятила себя семье, к тому же, совсем недавно у супругов родилась дочка.

Евгения Крюкова

Евгения Крюкова уже давно состоит в отношениях с бизнесменом Сергеем Гляделкиным. Пара обвенчалась в церкви, но до сих пор не дошла до ЗАГСа. Впрочем, хуже их союз от этого не стал. Крюкова и Гляделкин вместе растят сына и дочку, живут в большом загородном доме и не растрачивают свои силы на бытовые заботы – по хозяйству им помогают специально нанятые люди.

Слава

Певица Слава не является женой миллионера официально, однако, живет с ним уже почти 20 лет. Артистка родила любимому мужчине, бизнесмену Анатолию Данилицкому, дочку, но так и не согласилась поставить штамп в паспорте.

Предприниматель старше свой избранницы на 30 лет и, очевидно, давно готов пойти в ЗАГС. Мужчина не раз предлагал артистке пожениться, но она ни в какую не соглашается. Слава не хочет делить имущество и считает, что штамп не сделает их союз с Анатолием крепче.



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