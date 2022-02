14 идей романтического ужина в День святого Валентина

Отель “Балчуг Кемпински Москва”

Фантастический вид на Москву

14 февраля в 19:30 вас будут ждать в Библиотеке – зале с панорамным видом на Кремль, и это оптимальное решение, если хотя бы один из вашей пары – гость столицы. Шеф-повар Андрей Кагокин подготовил особенное меню, составленное из продуктов-афродизиаков. Устрицы с клубнично-ананасовым чатни с перцем чили, карпаччо из телятины с рукколой, эспумой из пармезана и конфитюром из ежевики, гребешок со спаржей на гриле и гуакамоле с бананом – и это только начало! Перед основным блюдом будет подано сорбе из граната. А затем шеф предложит на выбор стейк из тунца с осьминогом под соусом из батата и трюфельной пастой или медальоны из говядины с фуа-гра, соусом чимичурри и кедровыми орехами. На десерт вас ждет “бархатное сердце” на двоих (на заглавном фото). Ужин сопровождается бутылкой шампанского Ruinart и тщательно подобранными сомелье к каждому блюду белыми и красными итальянскими винами. Весь вечер для гостей будет играть живая музыка.

Морской гребешок со спаржей на гриле и кремом из гуакамоле с бананом

Ну и конечно, можно всегда продлить праздник, уединившись в номере или люксе отеля “Балчуг Кемпински”. Романтическое предложение включает роскошный завтрак, бутылку просекко при заезде, специальный десерт, поздний выезд, доступ в оздоровительный центр и бассейн.

Стейк из тунца с розовым перцем и осьминогом с соусом из батата и трюфельной пастой и миндалем

А если вдруг вы слишком молоды и такой размах – пока не ваша история, можно по мотивам меню из Библиотеки заказать сет из трех подач в кафе “Кранцлер” и потом отправиться гулять по ночной Москве.

Плавучий ресторан “Erwin. Река”



Даже без нынешней оттепели эта комфортабельная яхта отправилась бы в круиз по Москве-реке, разбивая тонкий февральский лед. Можно совершить романтическое путешествие днем в 15:30, а можно в 20:00 устроить ужин на воде, под живой саксофон. Вечером влюбленные, забронировавшие стол, получат в подарок вкуснейший десерт из двух муссовых сердец, возлежащих на голубой меренге.

“Матрешка”

Валентинов день начнется здесь прямо с утра – с игристого к завтраку. С 12:00 до 17:00 будет действовать 50-процентная скидка на основное меню, а на ужин влюбленных ожидают с 18:00, после обязательного бронирования и внесения депозита. Все зарезервировавшие стол в праздничный вечер примут участие в розыгрыше двух сертификатов на романтический уикенд в отеле Sochi Marriott Krasnaya Polyana.

Для тех, кто планирует продолжить День всех влюбленных, превратив его в ночь, ресторан подготовил специальное предложение: после ужина пара может переместиться в отель Radisson Collection (aka”Украина”), до которого буквально два шага.

Ресторан Buono



Для влюбленных итальянский ресторан приготовил специальное меню, в каждом из блюд которого присутствует красная или черная икра. Просто осетровая икра, тартар из гребешка, устрицы и черной икры, крудо из лангустинов с черной икрой, черные спагетти с черной икрой, паккери с лососем и красной икрой в сливочном соусе, сибас с красной и черной икрой, ассорти из рыбы, морепродуктов и икры “Крудо ди маре” и… даже десерт – сфера из шоколада с ганашем – с черной икрой! Вспыхнувшую под воздействием деликатесов страсть подогреет музыка итальянского трио — мандолины, гитары и аккордеона, а также кавер-группа Sunday.

Ресторан Hedonist

Влюбленных гедонистов и всех, кто неравнодушен к музыке, танцам и гастрономии, ресторан авторской кухни приглашает на специальный сет от шефа Давида Челидзе. Ко Дню святого Валентина в сопровождении игристого Prosecco Casa Defra он предложил шесть перемен блюд: паштет из птицы с облепихой и пряным хлебом; копченая утка с фиговым джемом и алоэ; салат с хурмой, свеклой и грузинским овечьим сыром “Гуда”; люля-кебаб из креветок с пеламуши из гребешка и икорным соусом; панна-котта из мацони с лимонным кремом и тартаром из абхазского киви; чизкейк с сузьмой, апельсиновым конфитюром и моченым изюмом.

Люля-кебаб из креветок с пеламуши из гребешка и икорным соусом

По задумке автора, разнообразие и подача блюд напоминают палитру любовных ощущений: ярко, страстно, нежно, сладко, а иногда и с горчинкой – но всегда с незабываемым послевкусием. Сеты предлагаются с 11 февраля по предзаказу. Но только праздничным вечером отужинать можно будет под аккомпанемент Карины Милициной и ее музыкантов, исполняющих джаз, блюз и соул-композиции.

Чизкейк с сузьмой, апельсиновым конфитюром и моченым изюмом

Гастробар Blush



Специальный сет для влюбленных шеф-повар Антон Истратов собрал из 8 хитовых позиций, которые давно существуют в меню. На старте – тапас в испанском духе (причем парные): оливки, слабосоленый лосось с печеньем из водорослей, беспроигрышный “Цезарь”, рисовые моти с пармской ветчиной, мусс из куриной грудки и риет из томленой утки. В качестве основного блюда предлагаются паста с бычьим ребром, котлета из утки с грушей в специях или спинка трески с пюре из топинамбура.

Авторский “Цезарь”

Праздничную атмосферу 14 февраля создаст гитарист Дмитрий Спиваковский – он исполнит каверы знаменитых песен о любви.

Риет из томленой утки

Ресторан “Турандот”



В честь Дня всех влюбленных ресторан решил устроить небольшой Венецианский карнавал. Центральный зал превратится в площадь Сан-Марко, где в 18:00 играющий на рояле ангел возвестит о начале праздника, а в Серебряном зале оживет волшебная арфа. С 20:30 гостей будут развлекать участники шоу “Голос” Валерия Миронова и Игорь Завазальский. Шеф-повар Дмитрий Еремеев составил праздничный сет из блюд с ингредиентами-афродизиаками. В финале влюбленным (и всем прочим гостям этого вечера) подадут особый десерт, а за ним последуют приятные подарки от бренда L’Occitane.

Рестораны “Магадан”



14 февраля во всех трех московских ресторанах под этим названием каждая влюбленная пара получит в подарок комплимент: два бокала игристого, идеально подходящего к устрицам, креветкам и другим морепродуктам, коих немало в “Магадане”. Специально к Валентинову дню кондитеры создали “любовные” десерты: пирожное “Любимка” в виде розового сердечка с ванильным муссом и малиной, шоколадный торт “Я ночами плохо сплю” и эффектный ванильный торт с россыпью свежей клубники и глазированным алым сердцем “Люби меня, люби”.



Ресторан “Бочка”



В День всех влюбленных гостей ожидает фонтан ярких эмоций, потому что праздник задуман в латиноамериканском, а точнее, в аргентинском стиле. Градус вечера зададут профессиональные танцоры танго, а шеф-повар ресторана Игорь Бедняков полностью погрузит гостей в атмосферу latino с помощью традиционного барбекю чурраско – влюбленные смогут попробовать неограниченное количество блюд, приготовленных на гриле!



Кулинарная школа Джейми Оливера

С 14 по 20 февраля в ресторане Jamie’s Italian можно заказать очень яркое итальянское блюдо с романтичным названием “Тортелли Сан Валентино”. Это традиционные квадратные пельмени с креветками и чернилами каракатицы. Однако, ничто так не сближает, как совместное приготовление еды. Находящаяся здесь же кулинарная школа знаменитого Джейми Оливера предлагает отметить День святого Валентина на самом романтичном кулинарном мастер-классе. Приготовьте “Тортелли Сан Валентино” вдвоем! Специальный урок для влюбленных включает в себя теоретическую и практическую части, в процессе которых шеф-повар поделится бесценными знаниями и раскроет секреты приготовления блюда, которое в итоге покажется не таким сложным, как это виделось на первый взгляд.

“Тортелли Сан Валентино” и коктейль “Марув”

Кроме того, гости научатся готовить идеальный для свидания напиток – коктейль “Марув” с малиной и соком лайма. А после кукинг-класса влюбленных ждет дегустация приготовленных своими руками тортелли. Конечно же, при свечах.



Рестораны “Сыроварня”

На Красном Октябре 14 февраля шеф-повар Василий Мельников лично познакомится с гостями и презентует сет из пяти особенных блюд, которых нет в основном меню. Например, закуски — татаки из говядины с овощной сальсой и сырным муссом, или запеченный камамбер с черным трюфелем и еловыми почками, или карпаччо из мурманского гребешка с черным чесноком, или соте из морепродуктов в белом вине. Вечер не обойдется без пары коктейлей и десерта — муссового кейка с малиновым желе.

Запеченный камамбер с черным трюфелем и еловыми почками

По случаю Дня св. Валентина на Красном Октябре и на Красной Пресне будут играть кавер-группы, исполняя самые романтичные мировые хиты, в том числе необходимые для такого вечера “медляки”. После этого за пульт встанет диджей – и придет пора по-настоящему зажигать. Специально для гостей будет устроена фотозона, где каждая пара сможет запечатлеть себя любимых на память.

Соте из морепродуктов в белом вине

Если же вы предпочитаете более спокойные и традиционные свидания, рекомендуем бронировать стол на Белой Площади, где будете только вы, морепродукты – и никаких шумных компаний.



Ресторан “Китайская грамота”

Коктейли “Лян” и “Чжу”

В День всех влюбленных особым спросом пользуется все парное: парфюмы, украшения, аутфиты-компаньоны. И естественно, алкогольные коктейли. Названия парных напитков, которые вам предложит бармен “Китайской грамоты”, тоже соответствуют случаю: Лян и Чжу – это китайские Ромео и Джульетта. Дамский коктейль замешивается на основе рома, настоянного на ананасе и клубничном йогурте, мужской – на основе водки, настоянной на листьях лайма и бузине с фиалковым ликером и синим тайским чаем. Оба коктейля украшает пышная шапка из взбитого белка.



Бар МO friends bar & dining

Коктейли Tainted Love, Drunk In Love и Take My Breath

Бармены подготовили к Валентинову дню специальное предложение – три эксклюзивных коктейля. Легкий приятный микс с нотами клубники Tainted Love и подслащенный малиновым пюре и малиновым ликером классический микс на основе джина Drunk In Love больше понравятся женщинам. А мужчинам, определенно, придется по вкусу яркий терпкий хайбол из водки и сухого вермута Take My Breath с базиликом и минимумом содовой.

Ресторан Black Thai



И снова алкогольная пара – красивый дуэт, подаваемый в торжественной атмосфере, на фоне стильного интерьера и под модные диджей-сеты. В такие места приглашают самых изысканных красавиц, и им предназначается коктейль с ярким сочетанием клубничного соджу и ликера личи. Японский джин в напитке поддержан можжевельником и юдзу, а сухой вермут в финальном аккорде ставит красивое восклицание. В коктейле для мужчин виноградный соджу с сельдереем замиксован с джином, который изящно сочетается с ликером мараскино.