Камила Валиева продолжит участие в Олимпиаде: официальное заявление

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сегодня заявила, что Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде и продолжит соревнования в женском одиночном катании. Так, Ермолина официально опровергла информацию о том, что из-за “сомнительной” допинг-пробы одну из фавориток нынешних олимпийских игр, россиянку Камилу Валиеву отстранили от дальнейшего участия.

Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК). Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК, – заявила представитель Федерации.

В свою очередь, официальный представитель Международного олимпийского комитета, директор по коммуникациям Марк Адамс отказался комментировать ситуацию, назвав публикации о допинг-тесте российской спортсменки “спекуляцией”.

Я не буду комментировать спекуляции на эту тему. Да, вчера возникли некоторые юридические ситуации, но это комментировать неуместно. Потенциальный случай допинга — это тоже спекуляция. Я не буду говорить, кто ведет это дело. Это просто юридический момент, работа ведется. Что касается церемонии, то это чистая спекуляция. Нужно проявить внимание и терпение, чтобы все пришло к окончанию, — сказал Адамс на пресс-конференции.

Тем не менее, Камила присутствовала на сегодняшней тренировке перед индивидуальными соревнованиями.

Камила Валиева

Напомним, что вчера ряд СМИ со ссылкой на источники предположили, что церемонию награждения российских фигуристов, которые досрочно взяли золото в командном зачете, отложена из-за допинг-теста Камилы Валиевой. Якобы в анализах спортсменки найдены запрещенные вещества. Было озвучено даже название препарата, найденного у “неназванного фигуриста”, – триметазидин, которое, впрочем, как утверждают журналисты, не может влиять на улучшение спортивных результатов.

Ситуация усложняется тем, что Камиле Валиевой всего 15 лет, и, по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA), фигуристку не могут наказать за допинг. Отметим, что Камила Валиева, воспитанница прославленного тренера Этери Тутберидзе, действующая чемпионка России и Европы, обладательница мировых рекордов в короткой и произвольной программах по сумме набранных баллов.