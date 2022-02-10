 

Пора перестать обсуждать: посол России призвал к действиям после ответа НАТО и США

10.02.2022, 7:33, Разное
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В конце января Москва получила от США и НАТО ответы на ее предложения по гарантиям безопасности. В МИД РФ и администрации президента страны по сей день внимательно изучают присланные документы. Судя по недавним заявлениям представителей российской власти, внятного ответа от Запада так и не было получено.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что США и НАТО проигнорировали принципиальные озабоченности России. Глава государства несколько раз напоминал, что Москва выступает против расширения альянса на восток, призывает отказаться от размещения ударных систем и вооружений возле российских границ и вернуться к условиям, согласованным в 1997 году.

Посол России в Лондоне Андрей Келин не видит в поведении стран НАТО ничего удивительного. Реакция альянса, по его словам, вполне стандартна и ожидаема. Он также заявил, что РФ считает неприемлемым расширение организации Североатлантического договора и присоединение к ней Украины. Слова дипломата приводит RT.

По мнению Келина, пора перестать обсуждать. Мол, необходимо начинать принимать решения.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему Украина не должна становиться членом НАТО. Президент России обратил внимание на доктринальные документы Незалежной, в которых РФ является противником, а также не исключается возможность возвращения Крыма военным путем.



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