 

Киевский журналист Лесев: Путин дал Порошенко волчий билет

10.02.2022, 7:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров Владимир Путин заявил, что готов предоставить бывшему президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище в России, несмотря на серьезные разногласия, в том числе по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

Киевский журналист Игорь Лесев считает, что Путин дал Порошенко “волчий билет”, и это российский лидер прекрасно понимает. Предложив украинскому политику убежище, президент России, по словам обозревателя, напомнил, кто является автором Минских соглашений и на ком лежит ответственность.

Лесев также предположил: заявление Путина – это так называемый подыгрыш нынешнему украинскому лидеру, который все-таки может забыть о своей трусости и начать выполнять обещания, данные еще во время предвыборной кампании (например, достичь мира на востоке Украины).

При этом журналист сомневается, что поддержка со стороны российского лидера подтолкнет Владимира Зеленского к выполнению Минских соглашений, ведь в Киеве по-прежнему относятся к этим документам как к “предательству украинских интересов”.

Ранее “Дни.ру” писали, как Петр Порошенко отреагировал на предложение Владимира Путина. Экс-президент Украины обратился к российскому политику, сделав публикацию в “Фейсбуке”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Мнение: Доказательное образование, предмет «социализация» и суперприложение для учителей

13.05 / Центральная базия

22.07 / Доктор Мясников рассказал, как справиться с бессонницей

06.06 / Как ворон ворону…

02.07 / В России введут уголовную ответственность за отрицание единства русского, украинского и белорусского народов

31.01 / Растение издавна считалось своеобразным оберегом от злых духов: как очистить дом с помощью лаврового листа

22.09 / Самодельные маски сдерживают вирусный аэрозоль даже при кашле

05.06 / Тимати и победительница “Холостяка” Катерина Сафарова впервые вместе вышли в свет

21.11 / Мнение: «Вы указали на необходимость…». Сталинская речь по доверенным нарративным источникам

24.11 / Жителю Тулы по ошибке выдали QR-код от алкоголизма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика