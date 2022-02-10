 

СМИ: Байден предупредил Зеленского об изменении “правил игры” из-за российских войск в Белоруссии

10.02.2022, 6:02, Разное
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Газета Wall Street Journal узнала подробности телефонного разговора президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. По данным издания, американский политик уверял коллегу, что угроза вторжения России на территорию Украины возросла. Об этом также пишет “Царьград”.

Зеленский же не соглашался с американским лидером, указывая на то, что так называемая угроза существует последние восемь лет – с тех пор, как Незалежная потеряла Крым. Wall Street Journal пишет, что Байден пытался развеять сомнения главы украинского государства. Президент США якобы указал на российские войска, находящиеся на юге Белоруссии и заявил: это может “изменить правила игры”.

Напомним, российские войска были переброшены на совместные учения России и Белоруссии, которые пройдут с 10 по 20 февраля. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что после учений военнослужащие ВС РФ вернутся в места дислокации.

Ранее Владимир Зеленский критиковал Запад за многократные предупреждения о вторжении России на Украину. По мнению политика, такие заявления западных партнеров приводят к дестабилизации экономики Незалежной.



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