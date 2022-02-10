В США задержали россиянина по делу о краже биткоинов на $4,5 млрд

В США задержали 34-летнего гражданина РФ и США Илью Лихтенштейна и его супругу, 31-летнюю гражданку США Хизер Морган по делу о краже криптовалюты на $4,5 млрд во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США, которое опубликовало материалы дела.

Правоохранительные органы США изъяли криптовалюту на сумму более $3,6 млрд, связанную с этим взломом, заявили американские власти.

По данным ведомства, изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории Соединенных Штатов.

Судья в Нью-Йорке освободил двух подозреваемых под залог, сообщает Bloomberg.

Согласно документам дела, оба подозреваемых проживали в Нью-Йорке. Лихтенштейн и Морган, по данным следствия, вступили в сговор с целью отмывания доходов размером в 119 754 биткойнов, которые были украдены с платформы Bitfinex после того, как хакер взломал системы биржи и инициировал более двух тысяч несанкционированных транзакций.

Эти несанкционированные транзакции отправили украденную криптовалюту в цифровой кошелек, находящийся под контролем Лихтенштейна, заявили американские власти.

За последние пять лет около 25 тысяч украденных биткойнов были переведены из кошелька Лихтенштейна на финансовые счета, контролируемые обвиняемыми. Остальная часть украденных средств (около 94 тысячи биткойнов), осталась в кошельке для получения и хранения незаконных доходов от взлома. Впоследствии правоохранительным органам США удалось получить доступ к кошельку и вернуть 94 тысячи биткойнов, украденных у Bitfinex.

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Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег и в заговоре с целью обмана США, за это по совокупности им грозит до 25 лет лишения свободы.

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