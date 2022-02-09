Экс-глава Роскомнадзора Жаров стал зарабатывать 1 млн рублей в день

…после перехода в «Газпром-медиа». Там он занимается «развитием» RuTube.

Бывший глава Роскомнадзора (РКН) и нынешний гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров заработал более 299 млн рублей за 2020 год, следует из совместного расследования «Важных историй»* и «Агентства».

Согласно данным публичных антикоррупционных деклараций, с 2009 по 2019 год Жаров заработал около 42 млн рублей. После перехода в «Газпром-медиа» в марте 2020 года его заработок существенно вырос, следует из финансовых документов, оказавшихся в распоряжении редакции «Важных историй». Только за девять месяцев 2020 года Жаров получил не менее 299 млн рублей, «или более 1 млн рублей в день», выяснили журналисты.

Через год после перехода Жарова в «Газпром-медиа» на его супругу был оформлен земельный участок в 45 соток и 846-метровый дом с 278-метровым гаражом в коттеджном поселке «Павлово» недалеко от деревни Веледниково Истринского района Подмосковья. Стоимость жилья там начинается от 278 млн рублей. Кроме того, оба здания и земельный участок куплены в ипотеку Газпромбанка, которому принадлежит «Газпром-медиа», следует из расследования.

Из деклараций Жарова журналисты также узнали, что до перехода в «Газпром-медиа» основной доход в семью приносила его жена. За пять лет (2012-2017 годы) она задекларировала 183 млн рублей, «в том числе от продажи недвижимого имущества». Из данных Росеестра журналисты выяснили, что за короткий промежуток времени она купила, а потом сразу продала двадцать квартир в Химках и земельный участок в Ленинградской области.

В мае 2020 года видеохостинг YouTube заблокировал канал новостного сайта ANNA-News, который занимается освещением военных конфликтов в Сирии и в Донбассе. На это РКН ответил требованием немедленно снять блокировку и назвал действия YouTube «цензурой». Регулятор также напомнил российским СМИ о «необходимости ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах».

Через месяц после заявления РКН медиахолдинг «Газпром-медиа» приобрел российский видеохостинг Rutube. Проектом Rutube тогда стал заниматься новый гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров, который за несколько месяцев до этого покинул пост главы Роскомнадзора.

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* Включено Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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