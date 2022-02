Кэти Перри опровергла слухи о свадьбе с Орландо Блумом

14 февраля исполнится ни много, ни мало три (!) года со дня, когда Орландо Блум сделал предложение руки и сердца Кэти Перри. С тех пор влюбленные уже стали родителями – у них подрастает дочка Дейзи, – но так и не собрались оформить свои отношения официально. Не выдержав, прошлой весной американские таблоиды заявили о “тайной свадьбе” двух звезд. Поводом тому послужили фото папарацци, на которых на “том самом пальце” Кэти было золотое тонкое кольцо, крайне похожее на обручальное.

Почти спустя год 37-летняя артистка все-таки решила лично прокомментировать эти снимки и слухи в СМИ и заявила в новом интервью The Kyle and Jackie O Show, что свадьбы не было.

Ну, нет. Мы все еще в поисках места проведения церемонии. Каждый месяц у нас меняются планы и появляются все новые и новые варианты, – сказала Кэти, добавив, что “время для вечеринки” настанет, когда пандемия коронавируса утихнет.

Чуть меньше месяца назад Орландо Блуму исполнилось 45 лет. Как с юбилеем его поздравила любимая, смотрите здесь.

It feels like they’ve been engaged forever but why hasn’t @katyperry and #OrlandoBloom gotten married yet?! #ᑭᒪᗩY #KATYPERRYPLAY #KatyPerry #KJshow pic.twitter.com/6F7I0VhTmC

— Kyle and Jackie O (@kyleandjackieo) February 8, 2022

Кэти с помолвочным кольцом и Орландо Блум

Напомним, о романе между актером Орландо Блумом и певицей Кэти Перри стало известно в январе 2016 года на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. В День святого Валентина 2018 года Орландо сделал Кэти предложение. Свадьба должна была состояться еще весной 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить.

Помимо малышки Дейзи Дав Блум, которая появилась на свет в конце августа 2020-го, у актера есть 11-летний сын Флинн от брака с моделью Мирандой Керр.