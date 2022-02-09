 

Преемники Владимира Жириновского подрались у входа в ЦКБ

09.02.2022, 17:11, Разное
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Сотрудники Федеральной службы охраны пресекли массовую драку на территории Центральной клинической больницы. Участниками потасовки оказались представители высшего руководства ЛДПР, пришедшие навестить Владимира Жириновского.

Сообщения о тяжёлом состоянии Жириновского начали поступать в среду утром. Несмотря на поступившие опровержения, к зданию ЦКБ подтянулись потенциальные претенденты на пост главы партии. Около полудня они собрались на крыльце терапевтического корпуса. Каждый хотел первым пройти к Жириновскому, чтобы получить из его рук бразды партийного правления. Борьба за первенство породила конфликт, перешедший в потасовку.

«Пришли Курдюмов, Власов, Пайкин, Чернышев и Шерин. С каждым человек по восемь сторонников. Хотели зайти. Сначала просто толкались, а потом кого-то уронили мордой в сугроб и началось. Оружия вроде не было, дрались на кулаках, только потом помощник Власова перила оторвал и всех дубасить начал», – рассказал водитель партийного автобуса, который привёз одну из противоборствующих групп.

Охрана ЦКБ в течение часа пыталась разнять драку. Противники то расходились в стороны, то вновь бросались в схватку. Навести порядок смог только спецназ ФСО, которому пришлось уложить дерущихся на газон у стены патологоанатомического отделения. Затем раненых под охраной развезли в разные больницы Москвы, а следы крови забросали снегом.

На ногах после драки остались только Василий Власов и Борис Чернышев, поэтому они смогли пройти к постели Жириновского. Кто из них унаследует партию, неизвестно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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