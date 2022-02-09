Роберт Паттинсон о съемках в новом “Бэтмене”: “Я чувствовал себя очень одиноким”

Совсем скоро, в начале марта, состоится мировая премьера нового фильма о Бэтмене, которого впервые сыграл Роберт Паттинсон. Для голливудского актера это первый блокбастер со времен “Сумерек” – все эти годы Роберт предпочитал сниматься в независимом, фестивальном кино. В рамках промокампании актер снялся для обложки мужского журнала и рассказал о съемках в картине. Фотосессия для американской версии GQ получилась необычной: в ней Паттинсон предстал в нескольких ярких образах: в белой майке и с осветленными до блестящего блонда взъерошенными волосами, грилзами на зубах и рисованными тату, а также в привычном для себя цвете, но в ярких костюмах. Он, как и его герой в фильме “Бэтмен”, раздваивается, живет двойной жизнью. Хотя некоторые в комментариях отметили, что актер в таком виде скорее походит на Джокера.

В разговоре с журналистом Паттинсон рассказал о перезапуске серии фильмов о супергерое Бэтмене, борющемся с несправедливостью в вымышленном городе Готэме. 35-летний Роберт, за плечами которого более 35 актерских работ в кино, неожиданно признался, что роль Бэтмена далась ему непросто, а на съемках он чувствовал себя очень одиноким.

Мы всегда снимали по ночам, все время было очень темно, и я чувствовал себя очень одиноким. Кроме того, все время надо было быть в костюме. Нельзя было выходить из студии в костюме, поэтому я почти не знал, что вообще происходит снаружи. Первый кадр фильма настолько отличается от кадров любого другого фильма о Бэтмене, что это просто задает совершенно другой темп, – рассказал Паттинсон.

Роберт также добавил, что новый Бэтмен совсем не такой, как прежде. Он настроен менее оптимистично, не очень-то хочет помогать людям и вообще мрачный персонаж. Все потому, что режиссер картины Мэтт Ривз хотел снять кино, похожее на нуарные детективы середины XX века.

Во всех других фильмах о Бэтмене он уезжает куда-то, тренируется и возвращается в Готэм с верой в себя: “Я тут сейчас все поменяю”. Но у нас есть некий разрыв привычного шаблона: то, что он делает, не работает. Например, прошло уже два года, а преступность возросла. И, глядя на Бэтмена, жители Готэма думают, что он – еще одна примета ужасного времени, когда все очень плохо, – говорит Паттинсон в интервью и добавляет, – С первого кадра это вообще детективная история. Обычно, когда вы видите Бэтмена, он появляется и избивает людей. Но тут он разговаривает, и между героями происходят эмоциональные сцены, которых, я думаю, не было ни в одном другом фильме.

Напомним, производство картины началось еще в 2015 году. Изначально режиссером и продюсером ленты должен был стать экс-Бэтмен Бен Аффлек (он же должен был играть главную роль), а новая картина – частью Расширенной вселенной DC. Однако 31 января 2017 года из-за разногласий с шоураннерами Аффлек покинул проект. 24 февраля студия Warner Bros. наняла нового режиссера Мэтта Ривза. И лишь в 2019 году на главную роль был утвержден Роберт Паттинсон. В том же году стало известно, что фильм станет автономным от предыдущих картин по комиксам DC, и будет перезапуском. Чуть позже Роберт получил новую должность и стал продюсером Warner Bros.

Из-за пандемии коронавируса съемки несколько раз останавливались и в итоги прошли в Лондоне сначала с января по март 2020 года, а потом возобновились в сентябре 2020-го. Но уже 3 сентября у Паттинсона обнаружили коронавирус. Съемочный процесс снова отложили на две недели.

Роберт Паттинсон на съемках фильма “Бэтмен”