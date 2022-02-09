Мария Юмашева поделилась редким фото с Федором Смоловым в день его рождения

С очередным днем рождения известного футболиста, нападающего сборной страны Федора Смолова одной из первых поздравила любимая девушка – внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева. Возлюбленная именинника поздравила его в сторис в Instagram, опубликовав редкое совместное фото. Снимок Мария подписала по-английски, коротко и очень трогательно.

С днем рождения моего любимого человека, – написала Мария на фото с возлюбленным.

Мой милаш, – написала она на снимке, на котором изображен только Федор.

Это их фото, и персональный снимок Федора были сделаны на закатном солнце на берегу моря. Однако, какого именно, непонятно. Ранее, накануне Нового года, Юмашева делилась кадрами, сделанными на экзотических островах, предположительно, Карибских. Поскольку снимки были подписаны лаконично “дом”, а у родителей Марии – Татьяны и Валентина Юмашевых – на карибском острове Сен-Бартс есть своя вилла, то вывод напрашивался сам собой. Правда, сейчас влюбленные уже не там – несколько дней назад футболист опубликовал атмосферные кадры из Лондона.

Федор Смолов и Мария Юмашева

Напомним, что о романтических отношениях между Марией Юмашевой и Федором Смоловым стали говорить в 2019 году. Потом Смолов удалил несколько уже опубликованных к тому времени совместных фото с Марией, из чего многие сделали вывод – пара распалась, хотя до этого все говорили об их помолвке. Примерно в тот же период бывшая возлюбленная Смолова модель Миранда Шелия, с которой он расстался сразу после Евро-2016, вышла замуж за внука покойного миллиардера Игоря Неклюдова. Также Федор Смолов встречался с Викторией Лопыревой.

Один из самых успешных российских футболистов Федор Смолов родился в Саратове, рос на окраине, и с 7 лет занимался футболом. Подписав в 2006 году первый профессиональный контракт с московским “Динамо”, Смолов в 17 лет на два месяца стал самым молодым дебютантом команды в чемпионатах России. За свою спортивную карьеру Федор играл за разные клубы, как российские, так и европейские, – “Анжи”, “Урал”, “Краснодар”, московский “Локомотив”, а также голландский “Фейеноорд”, а с 12 января 2022 года снова перешел в московское “Динамо”.