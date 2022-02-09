Пригожин об успехе Бузовой: «Она – трудяга, зверюга»

В новом интервью Иосиф Пригожин решил встать на защиту Ольги Бузовой, так как многие недооценивают ее трудолюбие и считают, что она достигла успеха исключительно благодаря пиару.

По словам продюсера, она настоящая трудяга, даже «зверюга». Певица посвящает работе круглые сутки и сделала успешную карьеру только благодаря огромной целеустремленности и приложенным усилиям. Пригожин отметил, что если бы не это качество, у Бузовой бы ничего не получилось.

Пригожин также добавил, что работа артиста вовсе не является простой и непонятно, почему люди так считают. На самом же деле, людям из сферы шоу-бизнеса не все дается легко, многие справляются и достигают успеха только потому, что готовы днями и ночами строить карьеру. Например, Киркоров – трудяга. Такие, как он, просто живут на работе.

Источник: teleprogramma.pro