Пригожин об успехе Бузовой: «Она – трудяга, зверюга»
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В новом интервью Иосиф Пригожин решил встать на защиту Ольги Бузовой, так как многие недооценивают ее трудолюбие и считают, что она достигла успеха исключительно благодаря пиару.
По словам продюсера, она настоящая трудяга, даже «зверюга». Певица посвящает работе круглые сутки и сделала успешную карьеру только благодаря огромной целеустремленности и приложенным усилиям. Пригожин отметил, что если бы не это качество, у Бузовой бы ничего не получилось.
Пригожин также добавил, что работа артиста вовсе не является простой и непонятно, почему люди так считают. На самом же деле, людям из сферы шоу-бизнеса не все дается легко, многие справляются и достигают успеха только потому, что готовы днями и ночами строить карьеру. Например, Киркоров – трудяга. Такие, как он, просто живут на работе.
Источник: teleprogramma.pro
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