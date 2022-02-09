 

Олимпийские игры в Пекине демонстрируют новые технологии по достижению углеродной нейтральности

09.02.2022, 14:29, Разное
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Округ Хэбэй на севере Китая стал одним из четырех мест, где были построены электростанции для преобразования энергии ветра, солнца и других экологически чистых источников энергии в гибкий постоянный ток.

Экология жизниЭтот проект введен в эксплуатацию канадской энергетической компанией «Спартон». Он стал крупнейшим в мире по распределению возобновляемой энергии и обеспечит все потребности в электроэнергии 26 объектов зимних Олимпийских игр.

В последние годы сокращение выбросов углекислого газа стало обязательным требованием для проведения всех крупных спортивных соревнований. В прошлом такие мероприятия обычно обеспечивали углеродную нейтральность за счет управления лесным хозяйством, энергосбережением и сокращениями выбросов. Пекин 2022 – это первые зимние Олимпийские игры, которые будут проводиться исключительно за счет экологически чистой энергии, которая также будет использоваться для контроля выбросов углерода.

Напомним, Китай пообещал, что экологически чистая энергия будет использоваться на всех олимпийских объектах. Новая технология приведет к сокращению выбросов углекислого газа, равному годовому следу от 3900 автомобилей. Аналогичного сокращения выбросов углерода можно добиться только в том случае, если будет посажено более 1,2 миллиона деревьев.

Источник: Ecology Life



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