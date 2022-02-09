Почему люди идут к марафонщицам? – Личное мнение

Вы обратили внимание, как много сейчас в соцсетях развелось марафонщиц? Куда ни плюнь — вылезает рекомендация настроиться на волны Вселенной.

Марафонщицы обещают: а) счастье, бэ) успех, вэ) забеременИть.



Джейсон развелся с женой, почувствовав твои вибрации после марафона, и уже летит к тебе в Тверь. Фото: Соцсети

Виноваты ли марафонщицы? На мой взгляд — да, но сами себя они виноватыми не считают.

Никто ведь не заставляет вас платить им за «наполненность». Вы сами идёте к гуру из провинции и несёте ей деньги, чтобы оказаться в потоке, в принятии себя и ответить на вопрос, что для вас означают знаки Вселенной.

Кто после этого дурак, если жизнь у человека становится только хуже? И так денег не было, а после вообще не стало.

Я понимаю, бабы кидаются в этот лохотрон по двум причинам: от отсутствия мужика или от отсутствия нормальной работы.

Но это как нужно отупеть, чтобы решить, что «дыхание маточкой» или листок с «картой желаний» над кроватью реально исправит вашу жизнь? Вам самим не смешно? Полстраны вырезает себе из журналов Ламборгини и Джейсона Момоа, продолжая ездить на маршрутке и заигрывать с Васями.

Чудес не бывает. Еще парочка марафонов — и на маршрутку уже тоже не хватит. Марафоны — вещь недешёвая, а лохи у нас ленивые. Вы понимаете, что все эти люди зарабатывают на вашей лени, на нежелании что-то реально изменить, на листочках с журнальными вырезками?

Не нужно спрашивать меня, какой марафон лучше! Я не рекламирую марафоны! Мне моя репутация дороже, поэтому если уж я пишу про что-то — то это реально серьезные вещи.

Недавно пишет одна читательница: спасибо, мол, вам, Лена. Я спрашиваю — а за что?

Она много раз натыкалась на рекламу онлайн-школы Skyeng в моём блоге, а потом взяла себя в руки — и записалась на бесплатный пробный урок.

Оказалось, что с тех пор, как она начала учить английский, в её жизни многое изменилось. Она, наконец, почувствовала себя увереннее, смогла бросить работу с токсичным начальником, которую давно переросла, но боялась уйти, потому что думала, что никому не нужна в другом месте.

Оказалось, очень даже нужна. И с английским для неё быстро нашлась новая работа, другая зарплата и другое отношение в коллективе. Да что я вам рассказываю, вы сами всё знаете.

Возникает вопрос: почему она не пошла учиться раньше? Как многие из вас, думала, что учить английский — неприятное и занудное дело. Требующее нечеловеческих усилий. Как диета на огурцах. На три дня тебя хватает — а дальше тошнит.

Но она рискнула взять пробный урок — и её засосало. Потому что Skyeng — это вам не сельская школа со злой училкой. Это три десятка методистов и тысячи современных учителей со всех концов света, которые постоянно работают над тем, чтобы студентам любого возраста было интересно учиться. Ведь чем увлекательнее учеба, тем лучше результат.

В чём он выражается? В реальных изменениях. Любые знания, а уж знание языка — и подавно, делают человека более востребованным. Не в потоке, не в ресурсе, не наполненным тонким планом, а открытым и образованным человеком, интересным собеседником, а не старпёром, над которым смеются его собственные дети.

И это — то, что нужно.

Я уже рассказывала вам, что английский в Skyeng — это удобная платформа с кучей бесплатных функций для учеников.

Вы сможете смотреть сериалы и фильмы в оригинале с умными субтитрами, слушать и переводить современные песни, общаться в разговорных клубах с единомышленниками. Словом — развлекаться, но в нужной языковой среде! И все это можно делать в любом месте и в любое время!

В Skyeng учатся более 150 тысяч людей, среди которых сотни моих читателей. Школе уже 10 лет, это один из самых успешных и дорогостоящих образовательных проектов в России, который оценивается в $109 млн по версии журнала Forbes — загуглите!

Там вы можете заниматься один-на-один с учителем, а можете в группе — как вам удобно. Все темы подбираются под ваш возраст, цели и интересы. Вы сами рассказываете, что вам нужно здесь и сейчас — и начинаете именно с этого. Да хоть с Тиндера, если вас там ждёт перспективный иностранец, а вы не знаете, как продолжить с ним разговор.

Не надо никуда ехать и рисковать здоровьем — тем более сейчас, в пик заболеваемости. Легли на диван с чашкой кофе, открыли английский и начали общаться с учителем и единомышленниками. Или вообще приводите в школу друзей — вам еще и бесплатные уроки за каждого подарят.

Мне не нравится получать вопросы про марафоны. Я начинаю думать о вас хуже, чем вы есть. Но мне очень нравится получать письма с благодарностями от читателей, которые реально что-то сделали для себя. Одну жизнь, получается, я уже изменила. Что делать с вашей — решайте сами.

А лучше не раздумывайте, а просто попробуйте. Пробный урок — бесплатный, и вы в любом случае ничего не потеряете! Вообще ни-че-го!

Наоборот, вы избавитесь от всех опасений, увидите, как удобно сейчас учат английскому языку. Неважно с какого уровня! Даже если вы вообще никогда не учили английский, вам будет комфортно и приятно. Специалисты сами определят ваш уровень языка и подберут и программу, и преподавателя.

Чтобы легче было решиться — ловите промокод LENA на 4 подарочных урока при первой оплате любого пакета от 8 индивидуальных занятий.

Как думаете, почему вам сложно начать учить английский? Может, я что-то не понимаю? На что вы надеетесь, на марафоны?

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