Овен, Лев и еще два знака зодиака, День святого Валентина у которых будет особенно насыщенным

День Святого Валентина в этом году обещает быть жарким, несмотря на то что на улице еще зима. А все благодаря пребыванию луны в огненном знаке Льва. Именно такое расположение небесного светила сможет разжечь во многих из нас огонь страсти. Плюс приближающееся полнолуние (а оно будет 16 февраля) даже за пару дней до своего наступления сделает нас более чувствительными, сентиментальными, что создаст благодатную почву для налаживания личной жизни.

Романтика будет витать в воздухе, несмотря на то что сейчас продолжается сезон Водолея — одного из самых эмоционально холодных знаков зодиака. Планета общения и коммуникаций Меркурий покинет знак Козерога, а это означает, что у нас возникнет желание раскрыться партнеру, поведать ему о самом сокровенном. Возможно даже признаться в чувствах.

Вот, у представителей каких знаков зодиака День Влюбленных ожидается особенно насыщенным.

Овен

В преддверии Дня святого Валентина луна переместится в ваш пятый Дом, а это сектор любви. Подобное расположение — уникальная возможность для вас наладить свою личную жизнь. Шансы встретить свою вторую половинку на праздник очень велики, поэтому не сидите дома. Выходите на люди, посещайте мероприятия, знакомьтесь, не бойтесь флиртовать.

Если вы уже состоите в отношениях, то ваш романтичный настрой поможет разжечь затухающий огонь страсти. Подумайте об интересном времяпровождении со второй половинкой. Устройте партнеру приятный сюрприз, например, романтический ужин при свечах, пикник на природе и т. д.

Не только в амурных делах вам повезет, но также и в карьере. А все благодаря гармоничному соединению Марса и Венеры. У вас появятся уникальные возможности для развития в профессиональной сфере.

Лев

Для вас этот день точно будет особенным. 14 февраля луна войдет в ваш знак и пробудет там до полнолуния включительно. Представьте себе, что за весь 2022 год это будет единственное полнолуние во Льве!

В этот период у вас возникнет желание как-то проявить себя, заявить о себе. Позвольте себе свободу самовыражения. Направьте поток вашей неуемной энергии в конструктивное русло. Например, на реализацию тех идей, которые вы «откладывали в долгий ящик».

Солнце в Водолее освещает ваш сектор партнерства в гороскопе. Это означает, что вам нужно не упускать возможности наладить контакт с близкими и уладить старые конфликты.

Козерог

Венера и Марс на праздник будут находиться в вашем знаке, поэтому вы будете пребывать в приподнятом расположении духа, ощутите прилив сил и энергии. Это тот период, когда могут сбыться самые сокровенные желания. Начинайте предпринимать шаги к реализации поставленной цели, независимо от того, какой сферы она касается: любовной или профессиональной.

В амурных делах не бойтесь показать свою уязвимость партнеру. Это только пойдет на пользу вашим отношениям, увеличит степень доверия, поспособствует эмоциональному сближению. Если же будете закрываться от любимого человека, то рискуете разрушить гармонию.

Водолей

Это ваш сезон, поэтому у вас есть все шансы наладить личную жизнь. Луна осветит сектор партнерских отношений, а это означает, что вам нужно начать откровенно говорить с близкими на самые сокровенные темы. Избавьтесь от шаблонов и устаревших стереотипов, которые могут помешать установлению настоящих и искренних отношений.

Чтобы покорить сердце понравившегося человека, проявите креатив, подключите фантазию для организации интересного досуга. Просто ужин в ресторане — это может оказаться очень банальной вещью. Возможно, стоит исходить из интересов и увлечений партнера, когда будете планировать свидание. Например, если партнер у вас экстремал, тогда можете организовать прыжок с парашютом или бейсджампинг.