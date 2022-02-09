Скандалы: Дети богов

«Титан-2» под руководством Григория Нагинского осваивает бюджеты несмотря на тянущийся шлейф судебных дел

Несмотря на крупные скандалы последних лет вокруг строительного холдинга «Титан-2», он неизменно становится одним из крупнейших подрядчиков по строительству крупных федеральных объектов, включая АЭС для ГК Росатом. Кажется, что репутация подрядчика для руководителей госкорпорации не играет большой роли. Да и верно – деньги ведь «вылетают» не свои, а государственные. Где за крупные объекты берется Титан-2 – можно ждать проблем.

Серые холдинги

Госзаказ в России является самой коррумпированной сферой. Правительство ежегодно выделяет десятки триллионов рублей на государственные контракты, которые получают одни и те же корпорации и холдинги, сложившиеся в своеобразный «пул» семейных, клановых холдингов. На первом месте в этом «пуле», первом круге получателей госзаказов, стоят, конечно, госкорпорации.

Титаны – в древнегреческой мифологии божества второго поколения, дети Урана и Геи.

Второй круг получателей госзаказов состоит из исполнителей рангом пониже. Они не так известны широкой публике и даже иногда конкурируют между собой для создания видимости конкурсов. Владельцы и лица аффилированные с всевозможными АО, ЗАО-ПАО, ООО стараются особо не афишировать себя и свою деятельность. Такие конторы и конторки имеют, как правило, множество филиалов, отделений, небольших ООО, состоящих из одного-двух человека. Это так называемые «прокладки», через которые прокачиваются государственные деньги, и в которых оседает значительная часть этих денег.

«Серые» холдинги и компании часто являются конечными получателями государственных денег. Но стоит «копнуть» глубже – за «серыми» холдингами всплывают фамилии государственных чиновников, директоров холдингов и членов их семей, которые, так или иначе, аффилированы с ними.

Титан, но не Теодора Драйзера

Все кто читал трилогию американского писателя Теодора Драйзера о становлении главного героя книг – Френка Алджернона Каупервуда помнят, что означала для него репутация. Но, в российском деловом мире чаще все решает не репутация личная или компании, а связи, знакомства, родство да кумовство…

ГК «Росатом» традиционно уже один из самых крупных потребителей государственного бюджета и ФНБ. И сколько бы ни происходило скандалов с выполнением подрядов стратегического партнера Росатома – «Концерна Титан-2», он неизменно, год за годом, все также получает заказы на строительство атомных объектов от Росатома. Вероятно, это очень выгодно обеим сторонам. И никто не вспоминает о какой-то там репутации?

Из 33 арбитражных дел за 2021 год, в которых участвовало АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2», в 19 из них АО выступало в качестве ответчика. Стандартная формулировка таких дел гласит: «Подряд – Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств», или – «Услуги – Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств». Конечно, быть может это и не главный показатель порядочности компании, но вполне характерный признак.

С атомом не задалось

За последние годы со строительством в интересах Росатома у Титана-2 как-то не очень задалось. Но госкорпорация не торопится отворачиваться от проверенного временем (и деньгами) компаньона, по-прежнему плотно с ним сотрудничая.

Бывший заместитель министра обороны Анатолия Сердюкова и бывший сенатор от Ленинградской области Григорий Нагинский сколотил такую империю, что все скандалы ей нипочем. Учитывая, что большинство объектов, за которые берутся компании группы Титан-2 – атомные, то есть связанные не только с огромными государственными инвестициями, но и с ядерной безопасностью, удивляет абсолютное равнодушие людей в погонах к «деяниям» столь славного холдинга.

– Строительство Балтийской атомной станции (Калининградская область) заморожено, и вряд ли будет разморожено. Судьба около 70 млрд государственных рублей будто никого не интересует. А зря…

– Судьба Ленинградской АЭС-2 и денег вложенных в ее строительство, тоже видимо никого не волнует, хотя, судя по нештатным ситуациям, которые там регулярно происходят, стоило бы спросить с подрядчика. Стоимость строительства АЭС-2 оценивалась в 600 млрд рублей. Есть информация что Григорий Нагинский заработал не стройке 1,5 млрд рублей.

– Группа компаний Титан-2 в 2015 году стала генподрядчиком строительства финской АЭС «Ханхикиви-1». Дело там застопорилось совсем, и не по вине финской стороны. А стоимость строительства очень серьезная – 7 млрд евро…Готовую целиком станцию еще долго можно будет видеть лишь на макете.

«Инновационный» реактор ВВЭР-1200

Правда, надо отметить, что в этой сделке и Росатом «отличился» – новые «перспективные» реакторы проявляют явные технические недоработки. С новыми энергоблоками имелись сложности на Нововоронежской, Ростовской и Калининской АЭС.

Можно лишь надеяться что российский «инновационный» реактор ВВЭР-1200 (поколение 3+) за несколько лет испытаний избавился от своих «болезней», потому что Росатом его усердно продвигает его за рубежом.

В Турции 4 энергоблока в стадии сооружения, в Белоруси строятся 2 энергоблока, в Египте – АЭС «Эль Дабаа» с 4 блоками, в Индии Куданкулам – 4 блока, в Венгрии – 2 блока, в Бангладеш – 2 блока, в Китае – 6 блоков, АЭС в Финляндии должна быть оборудована этими реакторами.

То ли «финская кампания» чему-то научила руководство Росатома, то ли банально в цене не сошлись, но зарубежные проекты Росатом ведет своими дивизионами.

Не атомом единым…или как с гуся вода

В конце 2020 года «Концерн Титан-2» был выбран подрядчиком закупки на проектирование, строительство и оборудование в пригороде Новосибирска Федерального детского реабилитационного центра Минздрава России за 7,5 млрд руб. И в этом случае не обошлось без скандала: второй участник торгов ООО УСК «Сибиряк» оспаривает выбор ППК «Единый заказчик в сфере строительства» в пользу АО «Концерн Титан-2». Вначале красноярская строительная компания была признана комиссией победителем. Но позже, та же комиссия, признала банковскую гарантию сибирской компании ненадлежащей, и контракт был подписан с Титан-2.

Весной прошлого года стало известно из СМИ, что решением правительства, генподрядчиком строительства Центра коллективного пользования «СКИФ» (ЦКП «СКИФ»), включая монтаж инженерных систем и оборудования, стал стратегический партнер «Росатома» «Концерн Титан-2». Инвестиции в проект из федерального бюджета составляют 37 млрд рублей.

Лапландская история

Строительство на севере Финляндии АЭС «Ханхикиви» связывали с лоббистскими возможностями еще предшественника главы Росатома Алексея Лихачева – Сергеем Кириенко. В 2014 году Росатом выкупил (за госсчет разумеется) за 35,9 млн евро 34% акций финской энергетической компании «Fennovoima». Кириенко и сегодня «держит руку на пульсе» своего «детища» – он является руководителем Наблюдательного совета госкорпорации. Вполне вероятно, что он и является тем «спасательным плотиком», который позволяет Титану преодолевать все шторма, оставаясь на плаву.

Вначале разрешение на строительство планировали получить в 2017 году. В мае 2019 года начало вновь было отложено на 2021 год. Но и на сегодняшний день строительство не началось. На портале АО РЭИН («дочка» Росатома) указано, что работы начнутся после получения лицензии на сооружение АЭС. А пока построен вахтовый городок, бытовые комплексы, медпункт, столовая и КПП.

Основными причинами затягивания начала строительства самой станции в 2019 году называют – первое: концерн «Fennovoima» предоставил неполную документацию на оборудование в Управление Финляндии по контролю за ядерной и радиационной безопасностью (STUK).

Второе: недостаток информации о структуре холдинга «Титан-2», которую запросили финны. И есть еще чисто энергетические вопросы, которая Финляндия планирует решать без АЭС, а на основе ветряной и солнечной энергии, но не это главное.

Наибольший резонанс в стране получили расследования финских СМИ о личности называемого бенефициаром Титана-2 – Григория Нагинского. Журналисты «нарыли» на владельца холдинга компромат, включая «темные истории» в его бытность заместителем министра обороны, и возможное участие в сделках проводимых парочкой Сердюков – Васильева. Информация, которая позволила финским СМИ называть Нагинского чуть ли не коррупционером, возмутила общественность, особенно сторонников «зеленой энергетики», дав им в руки мощные козырь.

Вся эта история, возможно, стала основной причиной заморозки строительства АЭС «Ханхикиви», даже несмотря на обещанные Росатомом инвестиции в 7 млрд евро.

Вот информация с портала АО РЭИН – rusatom-energy.ru

Общий объем инвестиций проекта составит – 6,5-7 млрд евро.

Росатом оказывает содействие в организации финансирования проекта из различных источников. Так, обеспечено привлечение финансирования из средств Фонда национального благосостояния РФ (ФНБ) в объеме до 2,4 млрд. евро, но не более 150 млрд. руб. В апреле 2015 года Fennovoima Oy получила первый транш из средств ФНБ в размере, эквивалентном 920 млн. евро, в форме субординированного займа от АО «РЭИН».

«Различные источники», по мнению руководства Росатома, это вероятно Госбюджет и ФНБ или открытые кредитные линии банков под госгарантии …?

Добавьте ко всей этой истории шумиху вокруг реактора ВВЭР-1200, протесты «зеленых» против атомной энергетики и коррупции, общий европейский вектор на «зеленую энергетику» и станет понятно, во что России может вылиться неосмотрительный выбор подрядчика с непрозрачным бизнесом и шлейфом мутных дел для работы в Европе.

Как минимум это грозит оттягиванием сроков начала строительства до конца 20-х годов, а может даже и отказом от контракта. И в возможной перспективе частичный или полный отказ от российской энергетики вообще, с потерей более трети рынка экспорта электроэнергии.

В данном материале мы коснулись работы только главы империи Титан-2 – Григория Нагинского, оставив деятельность, не менее интересную, Татьяны и Елены Нагинских за рамками статьи.

Валерий Смирнов