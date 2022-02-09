Кортни Кокс и Джонни Макдейд впервые за три года вместе вышли в свет

На вчерашней премии BRIT Awards все смотрели не только на Адель и ее кольцо, очень похожее на помолвочное, но и на других звездных гостей. К примеру, редкий выход в свет совершили Кортни Кокс и Джонни Макдейд. Влюбленные не появлялись на публике ровно три года – последний раз они выходили на ковровую дорожку мероприятия Hollywood for Science Gala в феврале 2019-го. А когда началась пандемия коронавируса, пару и вовсе разделили страны и даже океан: пока Джонни застрял в родной Ирландии, Кортни жила в Лос-Анджелесе.

Прошло 133 дня с того момента как мы были вместе. COVID — отстой. С днем рождения, Д! Я люблю наши обеды/ужины. У нас сегодня свидание по Zoom (Лондон и США). Безумно скучаю по тебе, – писала актриса в соцсетях.

Тот год они ежедневно общались по видеосвязи, и им все же удалось сохранить отношения на расстоянии.

57-летняя звезда сериала “Друзья” и клавишник группы Snow Patrol, которые не скрывали от фотографов и зрителей нежных чувств, были одеты словно “люди в черном”: актриса выбрала черный шелковый топ с рукавами-фонариками и длинную бархатную юбку. Образ она дополнила длинными массивными серьгами и черной сумочкой. А 45-летний артист, недавно номинированный на “Грэмми”, предпочел неформальный образ с кожаным бомбером. Пара, кстати, не только прошлась по красной дорожке, но и вручила на сцене O2 статуэтку BRIT Awards в номинации “Международная песня года”. В ней, кстати, одержала победу юная американская певица Оливия Родриго и ее сингл Good 4 U.

В Лондон Кортни Кокс привела не только музыкальная премия: сейчас актриса находится там в рамках промо-тура ужастика “Крик”, в котором она сыграла главную роль.

Кортни Кокс и Джонни Макдейд

Напомним, что отношения Кортни Кокс и Джонни Макдейда строились непросто. В июне 2014 года, после шести месяцев отношений, актриса получила от бойфренда предложение руки и сердца. Однако свадьба так и не состоялась — в конце 2015-го пара распалась и Кортни перестала носить помолвочное кольцо. Спустя полгода их вновь стали замечать вместе, а уже в середине 2016-го можно было с уверенностью говорить о возобновлении романа.

Дав друг другу второй шанс, Кортни и Джонни стараются как можно реже появляться на публике и не обсуждают свой роман с прессой. Но после того, как звезда сериала “Друзья” завела Instagram, она стала время от времени делиться моментами их совместной жизни — актриса регулярно поздравляет любимого с Днем святого Валентина, днем рождения и различными годовщинами. В частности, ежегодно поздравляет любимого, который родом из Ирландии, с Днем Святого Патрика.